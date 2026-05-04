Цены на свинину будут достаточно волатильны в течение года, однако сейчас на них влияет переизбыток предложения и заметное снижение спроса на продукты из свинины. Об этом НСН рассказал глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Закупочные цены на свиные отрубы на российском рынке упали год к году на 15–22%, узнали «Известия». В условиях насыщения спроса из-за низкой потребительской активности, одновременного роста объемов производства мяса в начале 2026-го, а также из-за ограничения экспорта бизнес столкнулся с падением рентабельности производства. В результате часть отечественных свиноводов продает свинину фактически на уровне себестоимости. Юшков раскрыл, какова сейчас ситуация для свиноводов.

«В течение года цены достаточно волатильны. Они сегодня, например, на большинство отрубов сильно снизились по сравнению с весной 2025 года. В прошлом году свиноводы не досчитались прибыли – она сократилась на 5%. Сейчас ситуация иная, потому что себестоимость растет, а основные отруба вот настолько подешевели. Основная причина сегодня - это избыток предложения. У нас за первые три месяца в сельхозорганизациях производство живых свиней на убой увеличилось на 5,7%. Мы такого роста не ожидали. И по итогам года, думаю, что цифра будет скромнее. Все-таки рентабельность свиноводства заметно выше, чем в птицеводстве. Нас очень беспокоит то, что мы отмечаем с конца прошлого года заметное снижение потребительского спроса на целый ряд продуктов питания, в том числе из свинины», - отметил Юшин.