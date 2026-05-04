«Повлияет на бройлеры»: Из-за чего в России падают цены на свинину
Сергей Юшин раскрыл НСН, что за первые три месяца в сельхозорганизациях производство живых свиней на убой увеличилось на 5,7%, к чему отрасль была не готова.
Цены на свинину будут достаточно волатильны в течение года, однако сейчас на них влияет переизбыток предложения и заметное снижение спроса на продукты из свинины. Об этом НСН рассказал глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
Закупочные цены на свиные отрубы на российском рынке упали год к году на 15–22%, узнали «Известия». В условиях насыщения спроса из-за низкой потребительской активности, одновременного роста объемов производства мяса в начале 2026-го, а также из-за ограничения экспорта бизнес столкнулся с падением рентабельности производства. В результате часть отечественных свиноводов продает свинину фактически на уровне себестоимости. Юшков раскрыл, какова сейчас ситуация для свиноводов.
«В течение года цены достаточно волатильны. Они сегодня, например, на большинство отрубов сильно снизились по сравнению с весной 2025 года. В прошлом году свиноводы не досчитались прибыли – она сократилась на 5%. Сейчас ситуация иная, потому что себестоимость растет, а основные отруба вот настолько подешевели. Основная причина сегодня - это избыток предложения. У нас за первые три месяца в сельхозорганизациях производство живых свиней на убой увеличилось на 5,7%. Мы такого роста не ожидали. И по итогам года, думаю, что цифра будет скромнее. Все-таки рентабельность свиноводства заметно выше, чем в птицеводстве. Нас очень беспокоит то, что мы отмечаем с конца прошлого года заметное снижение потребительского спроса на целый ряд продуктов питания, в том числе из свинины», - отметил Юшин.
Также Юшков раскрыл, как цены на свинину будут влиять на другие виды мяса.
«Потенциально это может повлиять на цены на бройлеры. Но у нас и без того цены на мясо кур долгое время были настолько низкими, что многие компании работали либо с крайне низкой рентабельностью, а в какие-то периоды даже в убыток. Но здесь не только свинина может играть роль, но и достаточно высокие темпы роста импорта куриного филе из Китая. Ну и, конечно, если такие сырьевые позиции, как окорок и лопатка будут длительное время дешевыми, то технологи на заводах, где производятся, например, вареная колбаса и сосиски, могут перейти на использование сырья из свинины. Цены на товарных свиней в течение нескольких недель могут резко расти, а потом, как сейчас, резко снижаться. И, я думаю, мы эту волатильность будем наблюдать в течение года», - рассказал он.
Ранее Юшин рассказывал НСН, что за пять лет цены на свинину в России выросли на 25-27%, однако это по-прежнему намного ниже инфляции, что делает эту продукцию даже более доступной для россиян, чем молочные товары.
