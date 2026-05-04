Умер бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков
4 мая 202614:44
Алексей Филимонов
Бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков умер в возрасте 67 лет. Как пишет RT, об этом заявил певец и участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Виталий Гасаев.
В своих соцсетях он уточнил, что Жучков сеончался 2 мая.
«Умер легендарный барнаульский рок-музыкант... Прощание с Юрой состоится 6 мая», - добавил Гасаев.
Ранее на 64-м году жизни умер народный артист России, скрипач и художественный руководитель Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Собянин заявил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников
- Умер бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков
- «Повлияет на бройлеры»: Из-за чего в России падают цены на свинину
- Ведущий НАШЕго Радио сыграл в спектакле об уральской группе «Каталог»
- ВОЗ не видит рисков для распространения хантавируса
- Аналитик назвал уровень ставки ЦБ для экономического роста
- Врач связала ухудшение зрения у молодежи с контрацепцией и антидепрессантами
- Австрия выслала трех российских дипломатов
- Дипломат назвал Турцию не самым честным посредником для переговоров по Украине
- Кто не рискует: Россияне не отказались от вкладов из-за налогов и снижения ставки