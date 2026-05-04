Умер бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков

Бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков умер в возрасте 67 лет. Как пишет RT, об этом заявил певец и участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Виталий Гасаев.

В своих соцсетях он уточнил, что Жучков сеончался 2 мая.

«Умер легендарный барнаульский рок-музыкант... Прощание с Юрой состоится 6 мая», - добавил Гасаев.

Ранее на 64-м году жизни умер народный артист России, скрипач и художественный руководитель Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
