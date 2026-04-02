Фильмы с закосом под Болливуд нужны для того, чтобы привлечь более возрастного зрителя в кинотеатры, рассказал кинокритик Роман Григорьев в беседе с НСН.

С 1 апреля в кинотеатрах представили российский фильм «Королек моей любви». Сюжет развернется в вымышленном индийском городе Хурмада, где два главных героя, полицейский Рамаш и алчный бандит Шамар узнают в ходе противостояния, что они разлученные в детстве браться близнецы. При этом «Газпром-медиа холдинг» (ГПМ РТВ) также сообщили о разработке ремейка легендарного индийского фильма «Зита и Гита» о сестрах-близнецах. Григорьев предположил, что таким образом индустрия хочет притянуть в кино старшее поколение.