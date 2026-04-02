«Скрестить ежа с курицей»: Почему в России не приживется Болливуд
Индийское кино заинтересует только старшую аудиторию, заявил НСН Роман Григорьев, а Давид Шнейдеров усомнился, что его будет смотреть хоть кто-нибудь.
Фильмы с закосом под Болливуд нужны для того, чтобы привлечь более возрастного зрителя в кинотеатры, рассказал кинокритик Роман Григорьев в беседе с НСН.
С 1 апреля в кинотеатрах представили российский фильм «Королек моей любви». Сюжет развернется в вымышленном индийском городе Хурмада, где два главных героя, полицейский Рамаш и алчный бандит Шамар узнают в ходе противостояния, что они разлученные в детстве браться близнецы. При этом «Газпром-медиа холдинг» (ГПМ РТВ) также сообщили о разработке ремейка легендарного индийского фильма «Зита и Гита» о сестрах-близнецах. Григорьев предположил, что таким образом индустрия хочет притянуть в кино старшее поколение.
«Индийская тематика была в моем детстве, когда был этап дружбы СССР и Индией. А кому сейчас она близка? Это максимум ориентир на старшее поколение. Молодежь никак про Индию не думает — ей ни холодно, ни горячо от этого. Зрителя возрастной категории тоже нужно тащить кино. Что смотреть тем, кто старше 60 лет? Им нужно что-то понятное, что было в их времена. Так что это заигрывание на теме их молодости и юности — андроповские времена, 1980-е. Молодежи это не залетит, она знает только про то, что на острове Гоа есть транс-вечеринки (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено. - Прим. НСН), но у них тоже нежелательное реноме не для здорового образа жизни», — отметил он.
Кинокритик Давид Шнейдеров, в свою очередь, в разговоре с НСН не поверил в возможный успех такого кино.
«Индийское кино особой популярностью не пользовалось в последнее время после успеха “Зиты и Гиты”. Сейчас все как сумасшедшие смотрят турецкие сериалы, а не Болливуд. Есть голливудское кино, есть европейское, наше, которое ближе к ним, а индийские фильмы — это отдельная культура. Современные идеи снять что-то общее — это все равно, что скрестить ежа с курицей. Те бесконечные песни и пляски, которые характерны для болливудских картин, сейчас российским зрителям бы не зашли. Возможно, что-то бы получилось с боевиками», — подчеркнул он.
