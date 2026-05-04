Австрия выслала трех российских дипломатов
4 мая 202613:54
Алексей Филимонов
Власти Австрии объявили персонами нон грата трёх российских дипломатов. Как пишет RT, их якобы заподозрили в шпионаже.
В посольстве РФ в Вене заявили, что никаких доказательства предъявлено не было, а решение австриийского руководства ничем не мотивировано и неприемлемо.
«Считаем очередной недружественный шаг... исключительно политически мотивированным и категорически неприемлемым», - указали в диппредставительстве.
Ранее Великобритания отозвала аккредитацию российского дипломата в ответ на высылку из РФ британского дипломата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
