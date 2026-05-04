Ведущий НАШЕго Радио сыграл в спектакле об уральской группе «Каталог»
Спектакль «Я наконец-то всем доволен…» познакомит молодежь с музыкой одной из лучших групп Свердловского рок-клуба, заявил НСН автор идеи Олег Гененфельд.
В Свердловском академическом Театре драмы 30 апреля и 1 мая состоялись премьерные показы спектакля «Я наконец-то всем доволен…». Главную роль – музыканта группы «Каталог» - исполнил экс-участник группы «Смысловые Галлюцинации» и радиоведущий НАШЕ Радио Екатеринбург Николай Ротов.
Название спектакля – строчка из песни группы «Каталог», входившей в Свердловский рок-клуб. Пьесу, в основу которой положена трагическая судьба Александра Сычева, солиста «Каталога», написал екатеринбургский драматург и музыкант Константин Попов, автор идеи – Олег Гененфельд – продюсер, руководитель радиостанции НАШЕ Радио Екатеринбург.
Олег Гененфельд отметил в эфире НСН, что спектакль – способ познакомить молодежь с музыкой одной из лучших групп Свердловского рок-клуба.
«Год уральского рока – отличный повод обратиться к творчеству тех команд, которые до сих пор незаслуженно оставались в тени. «Каталог», по мнению большинства их коллег, - одна из лучших групп Свердловского рок-клуба. В 1990-ом году ее солист Александр Сычев трагически ушел из жизни. Считалось, что незадолго до смерти он уничтожил все плёнки с записями «Каталога», однако, 24 года спустя аудиоархив нашелся и после реставрации был выпущен на двойной виниловой пластинке. Так с песнями «Каталога» смогли познакомиться новые поколения любителей хорошей музыки. Друзья и коллеги Сычева также записали трибьют группе «Каталог», песни из которого прочно вошли в репертуар их концертных выступлений, - рассказал Гененфельд.
В свою очередь режиссер-постановщик спектакля Алексей Бадаев заявил НСН, что спектакль стал не мюзиклом, а драматической постановкой.
«Я наконец-то всем доволен…» - о трагическом несовпадении Музыканта и Времени, ведь центральный образ у нас все равно собирательный, - раскрыл он замысел постановки.
Ранее гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов в интервью НСН рассказал, что новый мюзикл «Время не ждет» по песням группы «Чайф» - самостоятельная история, а не биография коллектива, и это хорошо, поскольку байопики нередко выглядят скучно.
