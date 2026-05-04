Ведущий НАШЕго Радио сыграл в спектакле об уральской группе «Каталог»

Название спектакля – строчка из песни группы «Каталог», входившей в Свердловский рок-клуб. Пьесу, в основу которой положена трагическая судьба Александра Сычева, солиста «Каталога», написал екатеринбургский драматург и музыкант Константин Попов, автор идеи – Олег Гененфельд – продюсер, руководитель радиостанции НАШЕ Радио Екатеринбург.



Олег Гененфельд отметил в эфире НСН, что спектакль – способ познакомить молодежь с музыкой одной из лучших групп Свердловского рок-клуба.

«Год уральского рока – отличный повод обратиться к творчеству тех команд, которые до сих пор незаслуженно оставались в тени. «Каталог», по мнению большинства их коллег, - одна из лучших групп Свердловского рок-клуба. В 1990-ом году ее солист Александр Сычев трагически ушел из жизни. Считалось, что незадолго до смерти он уничтожил все плёнки с записями «Каталога», однако, 24 года спустя аудиоархив нашелся и после реставрации был выпущен на двойной виниловой пластинке. Так с песнями «Каталога» смогли познакомиться новые поколения любителей хорошей музыки. Друзья и коллеги Сычева также записали трибьют группе «Каталог», песни из которого прочно вошли в репертуар их концертных выступлений, - рассказал Гененфельд.