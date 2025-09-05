Главной проблемой российского кинематографа является отсутствие качественного озвучивания фильмов, сказал ТАСС артист эстрады, актер и режиссер Ефим Шифрин. По его словам, в советских фильмах речь актеров звучала четко и понятно благодаря системе дубляжа, звук записывался отдельно в студии уже после съемок. Сейчас же используются скрытые микрофоны на площадке, при этом речь в кино, по мнению Шифрина, стала менее внятной. Войтинский допустил, что если не полагаться на личный опыт, а сравнить озвучку, более качественный звук можно будет услышать именно в современном кино.

«Мир каждый день становится лучше, этот это эволюция. При этом никогда не смолкнут жалобы на то, что мир окончательно испортился, и это нормально. Во-первых, отдельный, конкретный человек всегда отстает от общего движения вперед, отсюда неизбежны вздохи: «ах, в наше время было лучше». Во-вторых, мы становимся более требовательными, нам всегда мало достигнутого. Если не доверять воспоминаниями, а просто включить старое кино, то его низкий уровень удивит и самого горячего сторонника прошлого. Секрет в том, что память сохраняет наши ощущения, а они и правда были восхитительными», - заявил он.