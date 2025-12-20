Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий

Народный артист России Анатолий Лобоцкий скончался в возрасте 66 лет, сообщил ТАСС со ссылкой на семью актера.

«Да, это правда... Это сегодня случилось», — сказал собеседник агентства.

Лобоцкий запомнился зрителям по роли Станислава — отца главного героя Александра Кострова в сериале «Молодежка».

Также он снимался в таких проектах, как «За полчаса до весны», «Калашников», «Анатомия убийства», «Мата Хари» и «Верни мою любовь».

Лобоцкий служил в московском театре имени Владимира Маяковского, он также играл в спектаклях петербургского театра имени Ленсовета.

