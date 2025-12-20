СМИ: Россияне три дня не могут улететь со Шри-Ланки
Российские туристы уже почти трое суток не могут вылететь со Шри‑Ланки из‑за проблем с авиаперевозкой: авиакомпания не располагает свободными воздушными судами, сообщает Telegram‑канала Shot.
По информации СМИ, некоторым путешественникам пришлось за свой счет оплачивать проживание в отелях и поездки на такси до аэропорта. Так, один из лайнеров, вылетевший из Новосибирска, через час вернулся обратно в аэропорт отправления — по данным перевозчика, это произошло из‑за срабатывания системы индикации в кабине пилотов. Еще два борта находятся в аэропорту Домодедово: один не выполняет рейсы с 12 декабря, второй — с 15 декабря. В результате рейс, запланированный на 18 декабря, был отменен, а вылет 19 декабря перенесли на 21 декабря.
Часть туристов сообщила, что авиакомпания не обеспечила их размещением, сославшись на отсутствие свободных номеров в отелях, — людям пришлось самостоятельно искать и оплачивать жилье. Кроме того, задержан и обратный рейс из Москвы на Шри‑Ланку, из‑за чего некоторые пассажиры отказались от поездки, поскольку она была запланирована накануне новогодних праздников. В авиакомпании пояснили, что корректировка расписания связана с экстренной посадкой и технической неисправностью самолета.
Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал НСН, что заграничные туры нужно приобретать только в туристических агентствах с офисом и сайтом, которые есть в федеральном реестре туристических агентств, или в крайнем случае по рекомендациям знакомых, но не в коем случае нельзя не гоняться за дешевизной.
