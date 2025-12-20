В Воронежской области задерживаются поезда из-за падения обломков БПЛА
В Воронежской области задерживаются нескольких пассажирских и грузовых поездов, которые двигались в южном направлении. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, задержка произошла в результате падения обломков БПЛА на железнодорожные пути.
Сейчас движение уже восстановили, отметил глава региона.
Гусев также сообщал, что из-за падения обломков дронов было повреждено остекление двух хозяйственных построек в пригороде Воронежа.
Всего минувшей ночью российские силы ПВО уничтожили в небе над шестью районами и одним городом региона 10 беспилотников, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
