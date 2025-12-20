В Воронежской области задерживаются поезда из-за падения обломков БПЛА

Поезда, следующие в южном направлении, задерживались из-за падения обломков сбитых дронов ВСУ в Воронежской области Суд Пакистана приговорил экс-премьера Имрана Хана еще к 17 годам тюрьмы по делу о коррупции Гонконгский грипп не повторит сценарий распространения коронавируса В Ленобласти на Новый год помимо мобильной связи может отключиться и электричество