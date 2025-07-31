В России выступили против замены актеров дубляжа нейросетями
Искусственный интеллект не сможет передать живые человеческие эмоции в кинематографе и не заменит актеров дубляжа, сказала НСН Марина Бакина.
Одна из главных задач актеров дубляжа — передать душу, темперамент и талант, даже самые искусные нейросети не в состоянии передать живые человеческие эмоции и стать полноценной заменой актеров. Об этом НСН заявила актриса дубляжа Марина Бакина, озвучивавшая в России Джулию Робертс.
Актеры озвучки опасаются потери работы из-за угрозы замены ИИ и призывают ЕС к созданию рычагов регулирования сферы, сообщило агентство Reuters. «Я чувствую угрозу, хотя мой голос еще не был заменен искусственным интеллектом», — сказал актер, участвующий во французской инициативе TouchePasMaVF, направленной на защиту созданного людьми дубляжа от искусственного интеллекта. Бакина отметила, что в России нейросети не должны заменить актеров озвучки.
«В Европе пусть так и будет, чем им хуже, тем нам лучше. А в России такого не надо. Я слышала по телевизору, что актеров хотят заменить нейросетями, но мне этим никто не угрожал. Все умные люди говорят, что это дикость, потому что невозможно подменить душу, темперамент, талант. У нас и так равнодушные, жестокие и даже туповатые молодые люди, а если везде внедрить нейросети, как вырастить душу? Даже если искусственный интеллект искусно сымитирует актера, это все равно не будут живые человеческие эмоции», — сказала Бакина.
Ранее политолог и переводчик Марк Бернардини заявил, что нейросети не смогут заменить переводчиков еще десятки лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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