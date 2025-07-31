«В Европе пусть так и будет, чем им хуже, тем нам лучше. А в России такого не надо. Я слышала по телевизору, что актеров хотят заменить нейросетями, но мне этим никто не угрожал. Все умные люди говорят, что это дикость, потому что невозможно подменить душу, темперамент, талант. У нас и так равнодушные, жестокие и даже туповатые молодые люди, а если везде внедрить нейросети, как вырастить душу? Даже если искусственный интеллект искусно сымитирует актера, это все равно не будут живые человеческие эмоции», — сказала Бакина.

Ранее политолог и переводчик Марк Бернардини заявил, что нейросети не смогут заменить переводчиков еще десятки лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

