В России выступили против замены актеров дубляжа нейросетями

Искусственный интеллект не сможет передать живые человеческие эмоции в кинематографе и не заменит актеров дубляжа, сказала НСН Марина Бакина. 

Одна из главных задач актеров дубляжа — передать душу, темперамент и талант, даже самые искусные нейросети не в состоянии передать живые человеческие эмоции и стать полноценной заменой актеров. Об этом НСН заявила актриса дубляжа Марина Бакина, озвучивавшая в России Джулию Робертс.

Актеры озвучки опасаются потери работы из-за угрозы замены ИИ и призывают ЕС к созданию рычагов регулирования сферы, сообщило агентство Reuters. «Я чувствую угрозу, хотя мой голос еще не был заменен искусственным интеллектом», — сказал актер, участвующий во французской инициативе TouchePasMaVF, направленной на защиту созданного людьми дубляжа от искусственного интеллекта. Бакина отметила, что в России нейросети не должны заменить актеров озвучки.

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«В Европе пусть так и будет, чем им хуже, тем нам лучше. А в России такого не надо. Я слышала по телевизору, что актеров хотят заменить нейросетями, но мне этим никто не угрожал. Все умные люди говорят, что это дикость, потому что невозможно подменить душу, темперамент, талант. У нас и так равнодушные, жестокие и даже туповатые молодые люди, а если везде внедрить нейросети, как вырастить душу? Даже если искусственный интеллект искусно сымитирует актера, это все равно не будут живые человеческие эмоции», — сказала Бакина.

Ранее политолог и переводчик Марк Бернардини заявил, что нейросети не смогут заменить переводчиков еще десятки лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:КиноТехнологииАктерыИскусственный Интеллект

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