Роскачество: Россияне стали больше пить безалкогольного пива

Отмечается, что потребители приобретают этот напиток не в качестве альтернативы алкогольному, а как отдельный самостоятельный и востребованный продукт. Кроме того, эксперты также объясняют рост продаж безалкогольного пива в России усилением тренда на безалкогольные напитки и инвестициями пивоваренных компаний. В Роскачестве также подчеркнули роль электронной коммерции, так как безалкогольные напитки можно купить на маркетплейсах или в доставке сетевого магазина.

Ранее глава Чувашской Республики Олег Николаев в интервью НСН заявил, что Чувашия является основным хмелепроизводящим регионом России и готова расширять площади, чтобы закрывать потребности пивоваренной отрасли.

