Роскачество: Россияне стали больше пить безалкогольного пива
Россияне стали чаще употреблять безалкогольное пиво. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на представителей пресс-службы Роскачества.
Согласно данным аналитического агентства «Нильсен», в 2024 году продажи безалкогольного пива продемонстрировали рост на 12%. При этом в период с января по июль 2025-го этот показатель вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отмечается, что потребители приобретают этот напиток не в качестве альтернативы алкогольному, а как отдельный самостоятельный и востребованный продукт. Кроме того, эксперты также объясняют рост продаж безалкогольного пива в России усилением тренда на безалкогольные напитки и инвестициями пивоваренных компаний. В Роскачестве также подчеркнули роль электронной коммерции, так как безалкогольные напитки можно купить на маркетплейсах или в доставке сетевого магазина.
Ранее глава Чувашской Республики Олег Николаев в интервью НСН заявил, что Чувашия является основным хмелепроизводящим регионом России и готова расширять площади, чтобы закрывать потребности пивоваренной отрасли.
