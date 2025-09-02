Просмотр фильмов на языке оригинала помогает подтянуть уровень владения языком, а также позволяет улавливать нюансы, которые утрачиваются при переводе. Об этом НСН заявила актриса дубляжа Марина Бакина, озвучившая в России Джулию Робертс.



Кинокартины на языке оригинала предпочитают смотреть всего 13% пользователей онлайн-платформ, при этом 50% из них — зрители от 18 до 25 лет. Это следует из данных исследования онлайн-кинотеатра Kion совместно с школой английского языка Skyeng. Бакина призналась, что в свое время в процессе работы ей удалось несколько подтянуть английский язык.

«В процессе озвучивания мне удалось подтянуть свой английский, также я выучила какие-то индийские, мексиканские, испанские, турецкие слова. Передача эмоций при переводе во многом зависит от мастерства актера и режиссера. Сегодня качество переводов чудовищно низкое — приходит подстрочник, и приходится на ходу переписывать произведение с помощью режиссера с кривого русского на человеческий русский», — отметила она.