Актриса дубляжа рассказала, как Джулия Робертс «помогла» подтянуть ей английский
Просмотр кино на языке оригинала позволяет уловить многие нюансы, которые исчезают при переводе, кроме того, это помогает улучшить владение иностранным языком, сказали НСН Марина Бакина и Марк Бернардини.
Просмотр фильмов на языке оригинала помогает подтянуть уровень владения языком, а также позволяет улавливать нюансы, которые утрачиваются при переводе. Об этом НСН заявила актриса дубляжа Марина Бакина, озвучившая в России Джулию Робертс.
Кинокартины на языке оригинала предпочитают смотреть всего 13% пользователей онлайн-платформ, при этом 50% из них — зрители от 18 до 25 лет. Это следует из данных исследования онлайн-кинотеатра Kion совместно с школой английского языка Skyeng. Бакина призналась, что в свое время в процессе работы ей удалось несколько подтянуть английский язык.
«В процессе озвучивания мне удалось подтянуть свой английский, также я выучила какие-то индийские, мексиканские, испанские, турецкие слова. Передача эмоций при переводе во многом зависит от мастерства актера и режиссера. Сегодня качество переводов чудовищно низкое — приходит подстрочник, и приходится на ходу переписывать произведение с помощью режиссера с кривого русского на человеческий русский», — отметила она.
В свою очередь политолог и переводчик Марк Бернардини подчеркнул в беседе с НСН, что просмотр кино в оригинале расширяет словарный запас.
«Просмотр фильмов в оригинале помогает при изучении иностранного языка, однако для этого нужно на определенном уровне владеть языком. Это способствует не только освоению языка, но и постепенному расширению словарного запаса. Кроме того, при переводе зачастую очень сложно передать эмоции. Мне приходят в голову два фильма итало-советского производства— “Невероятные приключения итальянцев в России” Эльдара Рязанова и “Красная палатка” Михаила Калатозова. Моя мама участвовала в переводе этих фильмов. Были моменты, которые терялись при переводе. Совместное производство двух стран — особый случай в кинематографе, и надо многие нюансы донести до публики», — заключил Бернардини.
Ранее Бернардини заявил, что нынешний уровень развития искусственного интеллекта не позволяет говорить о полном исчезновении переводчиков, это будет неактуально еще десятки лет.
