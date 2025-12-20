Певец Глызин помог успокоить пьяную дебоширку в самолете

Заслуженный артист России, певец Алексей Глызин и его директор Максим Глотов столкнулись с пьяной пассажиркой на борту самолета, вылетавшего из Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Известно, что сначала женщина нецензурно выражалась, оскорбляла членов экипажа и других пассажиров, а потом начала драться. После этого Глызин и его концертный директор помогли утихомирить дебоширку. В итоге женщину вывели из самолета. Рейс был задержан.

СМИ: Телеведущего Хрусталева сняли с рейса из-за неадекватного поведения

«Есть женщины, ради которых можно свернуть горы, и те, ради которых разворачивают самолеты. Москва — Новокузнецк», - пошутил певец.

Ранее главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров в интервью с НСН заявил, что успокоить дебоширов на борту помогут только черные списки пассажиров, а не штрафы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:АвиадебоширыМоскваСамолетыДракаПевец

Горячие новости

Все новости

партнеры