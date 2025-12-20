Певец Глызин помог успокоить пьяную дебоширку в самолете

Заслуженный артист России, певец Алексей Глызин и его директор Максим Глотов столкнулись с пьяной пассажиркой на борту самолета, вылетавшего из Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Известно, что сначала женщина нецензурно выражалась, оскорбляла членов экипажа и других пассажиров, а потом начала драться. После этого Глызин и его концертный директор помогли утихомирить дебоширку. В итоге женщину вывели из самолета. Рейс был задержан.