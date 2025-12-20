Певец Глызин помог успокоить пьяную дебоширку в самолете
Заслуженный артист России, певец Алексей Глызин и его директор Максим Глотов столкнулись с пьяной пассажиркой на борту самолета, вылетавшего из Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Известно, что сначала женщина нецензурно выражалась, оскорбляла членов экипажа и других пассажиров, а потом начала драться. После этого Глызин и его концертный директор помогли утихомирить дебоширку. В итоге женщину вывели из самолета. Рейс был задержан.
«Есть женщины, ради которых можно свернуть горы, и те, ради которых разворачивают самолеты. Москва — Новокузнецк», - пошутил певец.
Ранее главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров в интервью с НСН заявил, что успокоить дебоширов на борту помогут только черные списки пассажиров, а не штрафы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Рэпер Macan служит в армии на должности водителя
- Роскачество: Россияне стали больше пить безалкогольного пива
- Ученый: Самый короткий световой день в РФ продлится 18 минут
- Минобороны: ВС РФ освободили Высокое и Светлое
- Певец Глызин помог успокоить пьяную дебоширку в самолете
- В рассекреченных файлах по делу Эпштейна оказалось фото Клинтона в джакузи
- Спецпредставитель Путина Дмитриев отправился в Майами
- Иноагент Белоцерковская заявила о краже драгоценностей на сумму €300 тысяч
- Совладелец «Леонардо» Кац объяснил смену вывески сети
- В ГД подготовили инициативы по «эффекту Долиной»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru