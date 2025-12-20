Член ОП Машаров: При выбросе строительного мусора грозит штраф до 3 тысяч рублей
Член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предупредил о возможных штрафах за неправильную утилизацию строительного мусора после домашнего ремонта.
По словам эксперта, выбрасывать такие отходы в контейнеры для бытовых отходов категорически нельзя — за это грозит административный штраф в размере от двух до трех тысяч рублей. Строительный мусор собственник обязан самостоятельно вывозить на специализированную свалку, оплачивая услугу за свой счёт.
Машаров также обратил внимание на ещё одно распространённое нарушение: оставление строительных отходов в подъезде. В подобной ситуации управляющая компания вправе обратиться в суд с иском к владельцу квартиры. В результате собственнику придётся компенсировать расходы на уборку общедомовой территории.
Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что выбрасывать использованные батарейки в обычный мусорный бак не следует, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Член ОП Машаров: При выбросе строительного мусора грозит штраф до 3 тысяч рублей
- СМИ: Россияне три дня не могут улететь со Шри-Ланки
- Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий
- СМИ: Рэпер Macan служит в армии на должности водителя
- Роскачество: Россияне стали больше пить безалкогольного пива
- Ученый: Самый короткий световой день в РФ продлится 18 минут
- Минобороны: ВС РФ освободили Высокое и Светлое
- Певец Глызин помог успокоить пьяную дебоширку в самолете
- В рассекреченных файлах по делу Эпштейна оказалось фото Клинтона в джакузи
- Спецпредставитель Путина Дмитриев отправился в Майами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru