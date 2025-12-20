Член ОП Машаров: При выбросе строительного мусора грозит штраф до 3 тысяч рублей

По словам эксперта, выбрасывать такие отходы в контейнеры для бытовых отходов категорически нельзя — за это грозит административный штраф в размере от двух до трех тысяч рублей. Строительный мусор собственник обязан самостоятельно вывозить на специализированную свалку, оплачивая услугу за свой счёт.

Машаров также обратил внимание на ещё одно распространённое нарушение: оставление строительных отходов в подъезде. В подобной ситуации управляющая компания вправе обратиться в суд с иском к владельцу квартиры. В результате собственнику придётся компенсировать расходы на уборку общедомовой территории.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что выбрасывать использованные батарейки в обычный мусорный бак не следует, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

