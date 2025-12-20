Ученый: Самый короткий световой день в РФ продлится 18 минут
В России и других странах Северного полушария 21 декабря ожидается самый короткий световой день в году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН, профессора Иркутского государственного университета Сергея Язева.
Он рассказал, что в российском городе Полярные Зори в Мурманской области световой день продлится 18 минут. Между тем, добавил Язев, самый длинный световой день среди российских городов будет в дагестанском Дербенте. Там он составит 9 часов 7 минут.
Отмечается, что в день зимнего солнцестояния ночь в Северном полушарии достигает максимальной продолжительности. Например, в Москве она продлится примерно 17 часов, а световой день сократится до семи часов. При этом уже с 22 декабря продолжительность светлого времени суток начнет постепенно увеличиваться.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН заявил, что в Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске в первой половине декабря было два потепления с плюсом, а также два похолодания, когда температура падала до 30 градусов мороза.
