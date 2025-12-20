Ученый: Самый короткий световой день в РФ продлится 18 минут

В России и других странах Северного полушария 21 декабря ожидается самый короткий световой день в году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН, профессора Иркутского государственного университета Сергея Язева.

Он рассказал, что в российском городе Полярные Зори в Мурманской области световой день продлится 18 минут. Между тем, добавил Язев, самый длинный световой день среди российских городов будет в дагестанском Дербенте. Там он составит 9 часов 7 минут.