Названы регионы, где быстрее всего растут средние зарплаты

Не отстают и другие северные регионы — на Чукотке зарплаты выросли на 28 тысяч рублей, а в Магаданской области — на 26 тысяч рублей.

В пятёрку регионов, продемонстрировавших наиболее значительный прирост средних зарплат, помимо Камчатки вошли Ненецкий автономный округ, Москва и Забайкальский край.

Замкнули десятку лидеров Санкт-Петербург, Ленинградская и Нижегородская области — здесь средняя зарплата увеличилась примерно на 13 тысяч рублей. При этом средний прирост зарплат по всей России за год составил 12 тысяч рублей.

Ранее ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков заявил НСН, что росту производительности труда в России мешает отсутствие инвестиций в оборудование, на это влияет ограничение импорта и высокие кредитные ставки.

