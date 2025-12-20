Названы регионы, где быстрее всего растут средние зарплаты
Лидером по темпам роста средних зарплат в России стала Камчатка: в сентябре 2025 года уровень средних зарплат на полуострове увеличился на 38 тысяч рублей по сравнению с сентябрём предыдущего года, передает РИА Новости.
Не отстают и другие северные регионы — на Чукотке зарплаты выросли на 28 тысяч рублей, а в Магаданской области — на 26 тысяч рублей.
В пятёрку регионов, продемонстрировавших наиболее значительный прирост средних зарплат, помимо Камчатки вошли Ненецкий автономный округ, Москва и Забайкальский край.
Замкнули десятку лидеров Санкт-Петербург, Ленинградская и Нижегородская области — здесь средняя зарплата увеличилась примерно на 13 тысяч рублей. При этом средний прирост зарплат по всей России за год составил 12 тысяч рублей.
Ранее ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков заявил НСН, что росту производительности труда в России мешает отсутствие инвестиций в оборудование, на это влияет ограничение импорта и высокие кредитные ставки.
