Банду из ФСБ и СК обвинили в попытке рейдерского захвата
В 235-м гарнизонном военном суде Москвы подходит к концу закрытый процесс по делу о попытке силового захвата активов одной из крупнейших IT-дистрибьюторских компаний России — группы Merlion, сообщают «Ведомости».
Шесть фигурантов, среди которых двое бывших оперативников ФСБ, три следователя СКР и адвокат, обвиняются в создании преступного сообщества и фальсификации уголовного преследования руководства компании. Гособвинение запросило для подсудимых в общей сложности 129 лет лишения свободы.
Наиболее строгие требования предъявлены к следователям Рустаму Юсупову и Сергею Ромодановскому — по 25 лет колонии. Защита намерена оспаривать вину своих подзащитных в полном объеме. Ожидается, что приговор будет оглашен до конца года.
Группа Merlion, в которую входят сети «Ситилинк», «Позитроника» и другие известные бренды, является ключевым игроком на рынке дистрибуции электроники в стране.
Ранее по делу о мошенничестве был задержан основатель «Русагро», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
