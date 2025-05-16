Минпросвещения составит список из ста фильмов для показа в школах
Список рекомендованных к просмотру школьникам российских фильмов и мультфильмов, составленный Минпросвещения, ляжет в основу перечня из 100 лучших отечественных картин для показа в общеобразовательных организациях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Ранее президент Владимир Путин поручил ведомству совместно с Советом по культуре и искусству сформировать список из ста лучших советских и российских художественных фильмов, которые будут показывать в общеобразовательных организациях.
«Во исполнение поручения президента Минпросвещения... будет использован сформированный первичный рекомендованный список отечественных кинокартин в качестве основы», - указано в сообщении.
В перечень войдут ленты, которые могут познакомить учеников с классическим кинематографом, транслируют «традиционные российские духовно-нравственные ценности» и обладают воспитательным потенциалом.
В марте Минпросвещения опубликовало список фильмов, рекомендованных для просмотра школьниками разных возрастных категорий, пишет Ura.ru.
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