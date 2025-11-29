Во Владивостоке опровергли массовый возврат билетов на концерт Долиной
Концертный зал во Владивостоке опроверг слухи о массовом возврате билетов на выступление Ларисы Долиной. Представитель кассы в разговоре с РИА Новости заявила, что ни в кассе, ни на официальном сайте никаких возвратов не зафиксировано.
Ранее в Telegram‑канале Baza появилась информация о резком увеличении свободных мест на концерт — с 25 до 224. Авторы публикации предположили, что это может быть связано с историей вокруг квартиры артистки.
По словам представителя кассы концертного зала, он заполнен на 60–70%, что считается хорошим показателем. Она также напомнила, что в день мероприятия возврат билетов по правилам не осуществляется. При этом у кассы нет данных о возможных возвратах через сторонние сайты‑посредники.
Кроме того, в кассе отметили, что сегодня поступило множество звонков от зрителей с вопросами о проведении концерта. Мероприятие состоится, заверили представители площадки.
Ранее СМИ сообщали, что Долина столкнулась с неоднозначными последствиями истории с квартирой. Артистку якобы стали меньше звать на частные мероприятия, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в пресс-центре НСН заявил, что в обществе сформировался негатив по отношению к Ларисе Долиной, поэтому в следующем году она рискует потерять гонорары.
