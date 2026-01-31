Адвокат Кудерко: Последний день платы за ЖКУ сдвинется с 1 марта

Последний день внесения ежемесячной платы за жилищно-коммунальные услуги изменится в России с 1 марта, он будет сдвинут с 10 на 15 число каждого месяца. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

Изменения призваны синхронизировать график выплаты платежей ЖКХ с циклом зарплаты в России. По закону выплаты должны перечислять два раза в месяц — с 1 по 15 числа и с 16 числа по последний день месяца.

«У граждан будет больше времени для планирования бюджета после получения доходов, что должно сократить количество непреднамеренных просрочек», — отметила Кудерко.

Ранее стало известно, что Федеральную антимонопольную службу могут наделить беспрецедентными полномочиями в борьбе с завышенными тарифами на ЖКУ, ведомству разрешат устанавливать справедливые тарифы в обход регионов напрямую.



