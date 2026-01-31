Адвокат Кудерко: Последний день платы за ЖКУ сдвинется с 1 марта
Последний день внесения ежемесячной платы за жилищно-коммунальные услуги изменится в России с 1 марта, он будет сдвинут с 10 на 15 число каждого месяца. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».
Изменения призваны синхронизировать график выплаты платежей ЖКХ с циклом зарплаты в России. По закону выплаты должны перечислять два раза в месяц — с 1 по 15 числа и с 16 числа по последний день месяца.
«У граждан будет больше времени для планирования бюджета после получения доходов, что должно сократить количество непреднамеренных просрочек», — отметила Кудерко.
Ранее стало известно, что Федеральную антимонопольную службу могут наделить беспрецедентными полномочиями в борьбе с завышенными тарифами на ЖКУ, ведомству разрешат устанавливать справедливые тарифы в обход регионов напрямую.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат Кудерко: Последний день платы за ЖКУ сдвинется с 1 марта
- На концертах Ларисы Долиной усилили меры безопасности
- США одобрили продажу Израилю легких тактических машин и вертолетов
- СМИ: В Италии не достроили канатную дорогу для зрителей Олимпиады
- Мишустин изменил состав Совета по развитию кинематографии
- СМИ: США не нашли данных об изготовлении ядерного оружия Ираном
- В ДР Конго более 200 человек погибли при обрушении шахты
- The Telegraph нашла упоминание Илона Маска в документах по делу Эпштейна
- Маск ответил на благодарность Киева за взаимодействие по Starlink
- В файлах Эпштейна обнаружили данные о Билле Гейтсе и «русских девушках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru