В России в апреле проиндексируют социальные пенсии на 6,8%

Социальные пенсии проиндексируют в России на 6,8% с 1 апреля. Об этом заявил депутат Госдумы Каплан Панеш.

«Эта мера, в соответствии с действующим законодательством, следует своему собственному порядку и не связана напрямую с уровнем инфляции за предыдущий год. Размер повышения в 6,8 процента установлен, поскольку он равен росту прожиточного минимума пенсионера за прошедший период», - рассказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

Как отметил Панеш, прибавка к выплатам в реальном выражении станет ощутимее, чем если бы она соответствовала фактической инфляции за прошлый год в размере 5,6%.

Повышение затронет около 3,5 млн граждан, которые получали социальные пенсии по состоянию на осень 2025-го.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что с февраля в России проиндексируют более 40 видов выплат и пособий.

