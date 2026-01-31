В России в апреле проиндексируют социальные пенсии на 6,8%
Социальные пенсии проиндексируют в России на 6,8% с 1 апреля. Об этом заявил депутат Госдумы Каплан Панеш.
«Эта мера, в соответствии с действующим законодательством, следует своему собственному порядку и не связана напрямую с уровнем инфляции за предыдущий год. Размер повышения в 6,8 процента установлен, поскольку он равен росту прожиточного минимума пенсионера за прошедший период», - рассказал парламентарий в беседе с РИА Новости.
Как отметил Панеш, прибавка к выплатам в реальном выражении станет ощутимее, чем если бы она соответствовала фактической инфляции за прошлый год в размере 5,6%.
Повышение затронет около 3,5 млн граждан, которые получали социальные пенсии по состоянию на осень 2025-го.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что с февраля в России проиндексируют более 40 видов выплат и пособий.
