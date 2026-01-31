В Орле проведут эвакуацию из-за обезвреживания частей ракеты
Обезвреживание частей ракеты проведут в субботу 31 января в Орле, ряд жителей эвакуируют. Об этом сообщил глава Орловской области Андрей Клычков в соцсети «ВКонтакте».
Как отметил губернатор, силовые ведомства завершили необходимую подготовку к мероприятиям по обезвреживанию взрывоопасного предмета в городе.
«Завтра специалистами МЧС будут предприняты меры для безопасного извлечения части боезаряда ракеты из грунта и его транспортировки в безопасную зону, удаленную от населенных пунктов, где его обезвредят путем подрыва», - указал Клычков.
В 500 метрах от местонахождения боезаряда проведут эвакуацию. На некоторых улицах будет перекрыто движение для автомобилей и пешеходов. Работы начнутся с 08.30.
Ранее Клычков заявил, что на территории одного из СНТ обнаружили элемент взрывного устройства.
