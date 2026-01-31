В Венесуэле анонсировали амнистию всех политзаключенных

Всеобщую амнистию политзаключенных проведут в Венесуэле. Об этом сообщила уполномоченный президент республики Делси Родригес, передает телеканал Venezolana de Televisión.

«Я хочу объявить о решении продвигать закон о всеобщей амнистии, который будет охватывать весь период политического насилия с 1999 года по настоящее время», - отметила политик.

Родригес поручила комиссии по судебной реформе и программе демократического сосуществования представить закон на рассмотрение парламента в ближайшее время. Уполномоченный президент призвала законодателей к максимальному сотрудничеству, чтобы решение помогло «залечить раны, нанесенные политическим противостоянием, насилием и экстремизмом», и восстановить справедливость в республике. Как отметила Родригес, закон об амнистии обсуждался с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

Ранее Делси Родригес пообещала полностью прекратить поставки нефти на Кубу.

