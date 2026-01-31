«Руспродсоюз» назвал капусту самым подешевевшим за год продуктом

Капуста стала самым подешевевшим продуктом за год в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Руспродсоюз».

Отмечается, что цены на капусту в последнюю неделю января упали на 25,6% по сравнению с 2025 годом. Также в число наиболее подешевевших продуктов вошли яйца, стоимость которых стала меньше на 19,5%, картофель и лук, которые стоят меньше на 19,3%, и 17,2% соответственно.

Средние розничные цены на килограмм капусты составили 36,7 рубля, картофеля - 47,3 рубля, лука - 45 рублей. Десяток яиц можно приобрести в розницу в среднем за 94 рубля.

Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов заявил в пресс-центре НСН, что за 2025 год сильнее всего подешевели картофель, морковь, яйца и лук.

