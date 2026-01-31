Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в конце февраля

Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на производственный календарь.

Согласно постановлению правительства о праздничных и выходных днях в 2026 году, в связи с празднованием Дня защитника Отечества в феврале будут установлены длинные выходные с 21 по 23 февраля включительно. Россиянам предстоит работать со вторника, 24 февраля, по пятницу, 27 февраля.

Всего на второй месяц 2026 года запланировано 19 рабочих дней и девять выходных.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что в текущем году в России не планируется вводить шестидневные рабочие недели, граждан ожидает 247 рабочих дней, 118 - выходных и праздничных.

