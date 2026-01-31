Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в конце февраля
Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на производственный календарь.
Согласно постановлению правительства о праздничных и выходных днях в 2026 году, в связи с празднованием Дня защитника Отечества в феврале будут установлены длинные выходные с 21 по 23 февраля включительно. Россиянам предстоит работать со вторника, 24 февраля, по пятницу, 27 февраля.
Всего на второй месяц 2026 года запланировано 19 рабочих дней и девять выходных.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что в текущем году в России не планируется вводить шестидневные рабочие недели, граждан ожидает 247 рабочих дней, 118 - выходных и праздничных.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в конце февраля
- В США восемь заключенных сбежали из-под стражи
- Адвокат Кудерко: Последний день платы за ЖКУ сдвинется с 1 марта
- На концертах Ларисы Долиной усилили меры безопасности
- США одобрили продажу Израилю легких тактических машин и вертолетов
- СМИ: В Италии не достроили канатную дорогу для зрителей Олимпиады
- Мишустин изменил состав Совета по развитию кинематографии
- СМИ: США не нашли данных об изготовлении ядерного оружия Ираном
- В ДР Конго более 200 человек погибли при обрушении шахты
- The Telegraph нашла упоминание Илона Маска в документах по делу Эпштейна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru