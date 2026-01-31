Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии ракет для Patriot

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии ракет к системам ПВО Patriot на $9 млрд. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Саудовская Аравия запросила у США покупку 730 зенитных управляемых ракет PAC-3 MSE и сопутствующее оборудование. Госдеп одобрил сделку.

Американская сторона считает, что продажа ракет Эр-Рияду не изменит баланс сил в регионе и не окажет негативного влияния на боеготовность армии США.

Ранее Госдепартамент одобрил возможную продажу Израилю легких тактических машин и вертолетов.

