На концертах Ларисы Долиной усилили меры безопасности

«Я понимаю, что сейчас существует и будет разный интерес к Ларисе Долиной, иногда - не всегда здоровый. Да, это так», - отметил собеседник агентства.

По словам Пудовкина, меры безопасности значительно усилили, поскольку «бывают провокационные заявления».

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Лариса Долина увеличила количество концертов в текущем году в связи с ростом спроса.

