На концертах Ларисы Долиной усилили меры безопасности
Меры безопасности на концертах народной артистки России Ларисы Долиной усилили на фоне повышенного интереса к певице. Об этом заявил представитель артистки Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости.
«Я понимаю, что сейчас существует и будет разный интерес к Ларисе Долиной, иногда - не всегда здоровый. Да, это так», - отметил собеседник агентства.
По словам Пудовкина, меры безопасности значительно усилили, поскольку «бывают провокационные заявления».
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Лариса Долина увеличила количество концертов в текущем году в связи с ростом спроса.
Горячие новости
