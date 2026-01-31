На концертах Ларисы Долиной усилили меры безопасности

Меры безопасности на концертах народной артистки России Ларисы Долиной усилили на фоне повышенного интереса к певице. Об этом заявил представитель артистки Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости.

Аж 90 человек: На первом концерте Долиной в 2026 году ожидается аншлаг

«Я понимаю, что сейчас существует и будет разный интерес к Ларисе Долиной, иногда - не всегда здоровый. Да, это так», - отметил собеседник агентства.

По словам Пудовкина, меры безопасности значительно усилили, поскольку «бывают провокационные заявления».

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Лариса Долина увеличила количество концертов в текущем году в связи с ростом спроса.

ФОТО: РИА Новости / Юрий Кочетков
ТЕГИ:КонцертПевица

