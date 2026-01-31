В США восемь заключенных сбежали из-под стражи
Восемь человек сбежали из центра содержания под стражей «Ривербенд» в штате Луизиана в США. Об этом сообщила полиция штата.
«Все беглецы считаются насильственными преступниками. Ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к ним. Если вы заметили их или располагаете информацией об их местонахождении, немедленно свяжитесь с правоохранительными органами», - говорится в заявлении силовиков.
По данным полиции, сбежавшим от 19 лет до 31 года. Троих беглецов уже поймали. Инкриминируемые арестованным обвинения не раскрываются.
Ранее в Екатеринбурге двое заключенных сбежали из СИЗО-1, их задержали.
