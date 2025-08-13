«Когда речь идет о рок-партитуре мюзикла, сочетающей театральные традиции с современным роком, я воспринимаю это как расширение самого понятия «партитуры». Мы привыкли думать об этом как о нотной записи, но в контексте театра «партитура» приобретает более глубокий смысл. Это уже целая система координат для актёров. Это «ноты» для их действий, мизансцен, темпо-ритма, эмоциональных состояний и взаимодействия с другими персонажами. Это детальное описание всего, что происходит на сцене. Когда мы соединяем рок-музыку с театральными традициями – это становится своего рода «движком» для актёров, помогает им выразить эмоции персонажей более экспрессивно», - рассказал Елфимов.

Несмотря на то, что это рок-постановка, Елфимов заверил, что в «Гладиаторе» зрители услышат совсем другой рок, который не заглушает актеров, а раскрывает их.

«Одна из задач проекта – это создать гармоничную связь между музыкальной и сценической партитурой. Все привыкли, что рок - это громко. Но в нашем случае музыка не заглушает игру актёров, а наоборот подчёркивает её, помогает раскрыть характер персонажей», - подытожил собеседник НСН.

При этом Елфимов признался, что получил такое удовольствие от процесса, что теперь мечтает написать музыку к фильму.

«Если появится ещё какая-то интересная тема, близкая мне по духу, то, конечно, я буду писать для театральных постановок. И не только: например, с удовольствием написал бы музыку к какому-нибудь художественному фильму», - поделился он.

