«Влюбился сразу!»: Вокалист «Гран-КуражЪ» о тандеме рока и актеров в «Гладиаторе»
В новом мюзикле «Гладиатор» рок не заглушает актеров, а раскрывает их и подчеркивает черты их персонажей, заявил НСН Петр Елфимов.
Вокалист группы «Гран-КуражЪ» Пётр Елфимов в беседе с НСН поделился, что не раздумывая приступил к написанию музыки для рок-мюзикла «Гладиатор», когда ему предложили. Он также рассказал об особенностях рок-партитуры, благодаря которой актерам проще существовать на сцене, а их персонажи получились более экспрессивные и яркие.
В «Театриуме на Серпуховке» в Москве 11 и 12 октября состоится премьера рок-мюзикла «Гладиатор» в постановке Современного театра мюзикла. Постановка расскажет не только о мести и предательстве – она станет гимном человеческого духа. Режиссером спектакля выступила Рамзиля Минибаева, пишет ТАСС, а одним из авторов музыки и слов стал Петр Елфимов. Он же исполнил и одну из главных ролей в проекте. По словам музыканта, проект ему сразу откликнулся.
«Это мой первый опыт в создании такого масштабного музыкального полотна. Над ним мы с командой работали почти год. Я написал музыку совместно с талантливейшими Анной Скрипалёвой, Константином Скрипалёвым и Вадимом Лановым. Когда работают несколько авторов, каждый привносит что-то своё, и мне было очень интересно собрать всё, что мы написали, в единое целое. Получилось красивое, цельное музыкальное произведение с различными настроениями, передающее дух и смысл, заложенные в сюжете истории. Когда мне поступило предложение присоединиться к созданию музыкального материала для мюзикла, я согласился не раздумывая. А когда я услышал наброски некоторых музыкальных номеров, влюбился в эту музыку окончательно и погрузился с головой в создание постановки. Ведь для того, чтобы получилось что-то прекрасное, тебе должно это нравиться», - рассказал он.
Также вокалист объяснил, что означает понятие рок-партитуры мюзикла и как она помогает актерам раскрыться на сцене.
«Когда речь идет о рок-партитуре мюзикла, сочетающей театральные традиции с современным роком, я воспринимаю это как расширение самого понятия «партитуры». Мы привыкли думать об этом как о нотной записи, но в контексте театра «партитура» приобретает более глубокий смысл. Это уже целая система координат для актёров. Это «ноты» для их действий, мизансцен, темпо-ритма, эмоциональных состояний и взаимодействия с другими персонажами. Это детальное описание всего, что происходит на сцене. Когда мы соединяем рок-музыку с театральными традициями – это становится своего рода «движком» для актёров, помогает им выразить эмоции персонажей более экспрессивно», - рассказал Елфимов.
Несмотря на то, что это рок-постановка, Елфимов заверил, что в «Гладиаторе» зрители услышат совсем другой рок, который не заглушает актеров, а раскрывает их.
«Одна из задач проекта – это создать гармоничную связь между музыкальной и сценической партитурой. Все привыкли, что рок - это громко. Но в нашем случае музыка не заглушает игру актёров, а наоборот подчёркивает её, помогает раскрыть характер персонажей», - подытожил собеседник НСН.
При этом Елфимов признался, что получил такое удовольствие от процесса, что теперь мечтает написать музыку к фильму.
«Если появится ещё какая-то интересная тема, близкая мне по духу, то, конечно, я буду писать для театральных постановок. И не только: например, с удовольствием написал бы музыку к какому-нибудь художественному фильму», - поделился он.
Ранее гитарист и основатель группы «Гран-КуражЪ» Михаил Бугаев в эфире НСН в день рождения коллектива вспомнил лучшие концерты, слезы счастья на сцене и поделился планами на лето.
