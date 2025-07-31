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Рок-музыкант Найк Борзов в интервью НСН рассказал о новом летнем сингле, который выйдет 1 августа, поездках по Москве на «Кадиллаке» и актерах, берущих в руки гитары.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Рок-н-ролльная жизнь в выходные будет бурлить за пределами Москвы. Гарик Сукачев встретит первый день августа концертом в Калининграде, «Звери» отправятся в Судак, The Hatters – в Минск, а «Ария» - в Вологду. Питерских фанатов порадуют «Нейромонах Феофан», Uma2rman и Дельфин, а Найк Борзов выступит на джазовом фестивале в Екатеринбурге.

Кроме того, 1 августа выходит новый летний сингл Найка Борзова под названием «MSK». Музыкант объяснил, почему на обложке сингла он едет на «Кадиллаке».

«Эту обложку придумал я сам - это вайб расслабленной жизни в красивом мегаполисе, который мы любим и зовем Москвой. Новый сингл я назвал бы гимном-мантрой о Москве, о любви к городу. Это атмосфера, а не рассказ о каких-то достопримечательностях. По стилю песня немножечко отличается от того, к чему привыкли все мои поклонники и слушатели: это такой своеобразный танцевальный лаунж. Я задумал эту песню, когда ехал в такси по Санкт-Петербургу. После выступления на одном из фестивалей решил остаться на недельку в городе: отдыхал, гулял, размышлял. А когда приземлился в Москве, у меня уже были готовы слова и аранжировка. Я тут же отправился в студию и буквально за пару дней сделал трек. Что касается "Кадиллака", то владелец машины — мой приятель. Это всё аналог, настоящий раритет: у него размеры два метра в ширину и шесть в длину, поэтому ездить по улицам было непросто. Но по трассе, по Третьему, по Садовому кольцу - это было круто, конечно. Он даже не едет, а плывет», - восхитился музыкант.

При этом он отметил, что этот же автомобиль появится в клипе «MSK», который выйдет совсем скоро.

