Гамлет, Депп и «Кадиллак»: Найк Борзов создал гимн-мантру о Москве
Песня «MSK» передает вайб Москвы, сказал в эфире НСН Найк Борзов, а также объяснил, что заменяет музыкантам Гамлета, и назвал интересной идеей джем с Джонни Деппом.
Музыка: Кадиллак и мантра
Рок-музыкант Найк Борзов в интервью НСН рассказал о новом летнем сингле, который выйдет 1 августа, поездках по Москве на «Кадиллаке» и актерах, берущих в руки гитары.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
***
Рок-н-ролльная жизнь в выходные будет бурлить за пределами Москвы. Гарик Сукачев встретит первый день августа концертом в Калининграде, «Звери» отправятся в Судак, The Hatters – в Минск, а «Ария» - в Вологду. Питерских фанатов порадуют «Нейромонах Феофан», Uma2rman и Дельфин, а Найк Борзов выступит на джазовом фестивале в Екатеринбурге.
Кроме того, 1 августа выходит новый летний сингл Найка Борзова под названием «MSK». Музыкант объяснил, почему на обложке сингла он едет на «Кадиллаке».
«Эту обложку придумал я сам - это вайб расслабленной жизни в красивом мегаполисе, который мы любим и зовем Москвой. Новый сингл я назвал бы гимном-мантрой о Москве, о любви к городу. Это атмосфера, а не рассказ о каких-то достопримечательностях. По стилю песня немножечко отличается от того, к чему привыкли все мои поклонники и слушатели: это такой своеобразный танцевальный лаунж. Я задумал эту песню, когда ехал в такси по Санкт-Петербургу. После выступления на одном из фестивалей решил остаться на недельку в городе: отдыхал, гулял, размышлял. А когда приземлился в Москве, у меня уже были готовы слова и аранжировка. Я тут же отправился в студию и буквально за пару дней сделал трек. Что касается "Кадиллака", то владелец машины — мой приятель. Это всё аналог, настоящий раритет: у него размеры два метра в ширину и шесть в длину, поэтому ездить по улицам было непросто. Но по трассе, по Третьему, по Садовому кольцу - это было круто, конечно. Он даже не едет, а плывет», - восхитился музыкант.
При этом он отметил, что этот же автомобиль появится в клипе «MSK», который выйдет совсем скоро.
Театр: Гамлет и катарсис
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных мюзикл «Москва слезам не верит» и балет «Спартак» на сцене РАМТа.
Театралы Петербурга идут в Мариинский театр на «Игрока», а также на рок-оперу «Карамазовы». В Омске выбрали «Самодуров», а в Сочи август откроет «Призрак оперы».
Один из основателей «Квартета И» Александр Демидов ранее сказал на пресс-концеренции НСН, что актеры идут в профессию ради славы и признания, а не «чтобы сыграть Гамлета». Найк Борзов согласился с этим мнением, объяснив, что заменяет «Гамлета» музыкантам.
«Конечно, амбиции рулят людьми, поэтому у кого их больше, тот и выигрывает. У музыкантов есть желание просто делать свою музыку, играть, выступать, ездить на гастроли, записываться в студиях. В принципе, искусство, оно такое: если это получается, если это кайфово, то это, конечно, постоянно катарсис. Что касается меня, я себе не ставил никаких вызовов из серии "попасть в вечность". Я просто делал то, что мне нравится, и продолжаю это делать», - сказал Найк.
Кино: Депп, «Анора» и медведь
Новый киноуикендл стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер российский сейменый фильм «Мой папа – медведь» и американское фэнтези «Рыжая Соня».
Ну Найк Борзов рассказал НСН, как в его недавнем клипе на песню «Полёт» оказался известный актер Алексей Серебряков, сыгравший одну из ролей в оскароносной «Аноре».
«У нас было несколько кандидатов на главную роль, Алексей в этом списке был первым. Поэтому мы все очень обрадовались, когда он выслушал идею и согласился принять участие в этом проекте. Честно говоря, я сразу понимал, что он сыграет как надо, потому что его внутренняя сила чувствуется даже через экран. Алексей завершил эту историю своим присутствием и своей харизмой, и сложилось все очень круто. При этом я не ориентировался на какие-то фильмы с Серебряковым, у меня просто был его образ перед глазами – и все получилось», - отметил музыкант.
Увлечение российских актеров созданием музыкальных групп не вдохновило Борзова на какие-то коллаборации. При этом он признался, что не прочь «поджемовать» с Джонни Деппом, создавшим вместе с Элисом Купером супергруппу Hollywood Vampires (на фото).
«Насчет коллаборации с актерами – пока нет таких идей. Думаю, что каждый должен заниматься своим делом: актеры должны играть в кино и театре, а музыканты - выступать на сцене и петь песни. Если говорить о Джонни Деппе, то поджемовать и потусить с ним мне было интересно, потому что он парень очень занятный», - заключил собеседник НСН.
***
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил, что общался с президентом Лаоса на русском языке
- HR-эксперт заявил об остром дефиците кадров в туротрасли
- В Минобороны РФ рассказали о потерях Украины в Часовом Яре
- Путин утвердил кредитные каникулы для самозанятых и малого бизнеса
- «Не в зарядке дело»: Подорожание сделало электромобиль недоступным для россиян
- Гамлет, Депп и «Кадиллак»: Найк Борзов создал гимн-мантру о Москве
- Депутат Ефимов заявил о неготовности российской инфраструктуры к самокатам
- «Сто раз подумать!»: По кому ударит удаление альбома Гуфа со стримингов
- Таксисты призвали ФАС присмотреться к агрегаторам на фоне запрета «зазывал»
- Песков: Российско-американская торговля находится почти на нуле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru