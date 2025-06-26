Основатель «Гран-КуражЪ» вспомнил о слезах счастья на сцене в день рождения группы

Гитарист и основатель «Гран-КуражЪ» Михаил Бугаев признался НСН, что помнит большинство концертов за 21 год существования коллектива.

Гитарист и основатель группы «Гран-КуражЪ» Михаил Бугаев в эфире НСН в день рождения коллектива вспомнил лучшие концерты, слезы счастья на сцене и поделился планами на лето.

«Кропотливо и дотошно!»: Вокалист «Гран-КуражЪ» о работе над саундтреком к аудиокниге

Сегодня свой день рождения отмечает «Гран-КуражЪ» - российская хеви-пауэр группа, основанная в городе Бронницы Московской области. Стиль «Гран-КуражЪ» в основном напоминает хеви-метал с элементами пауэр-метала. Бугаев отметил, что основное летоисчисление группа ведет с 2004 года, поэтому коллективу сегодня не 26 лет, как пишут многие СМИ, а 21.

«Основное летоисчисление мы ведем с 2004 года. Соответственно, в прошлом году мы с размахом праздновали 20-летний юбилей, а в этом году празднуем 21 год. Событий было очень много. С теплотой вспоминаю и первый концерт в родном для группы городе Бронницы, и первую большую победу на конкурсе рок-групп в 2005 году, где мы завоевали Гран-при. Отлично помню запись каждого альбома группы. Даже концерты для меня не слились за все это время в единую кашу, большинство из них я хорошо помню по своим ощущениям. Из того, что было сравнительно недавно, хочу вспомнить юбилейные концерты группы в Санкт-Петербурге и Москве. Мы собрали всех участников, которые когда-либо были частью группы «Гран-КуражЪ» и устроили большой двухдневный музыкальный праздник. Это было настолько драйвово, дружно и при этом душевно, что в какой-то момент у меня просто заблестели глаза от слез счастья. Впервые на сцене за все эти годы», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, за все годы существования коллектива у музыкантов не было плохих концертов, несмотря на все перипетии.

«Каждый концерт по-своему лучший, потому что с нами наши замечательные слушатели. К каждому выступлению мы стараемся подходить так, чтобы оно было уникальным. Нам важно, чтобы и тот человек, который на нашем концерте впервые и тот, кто бывал на десятках из них, захотел к нам вернуться вновь. Бывает, когда мы приезжаем в какой-то город и все прекрасно на протяжении всего дня. А бывает, мы приезжаем и возникают какие-то технические вопросы на саундчеке, или просто самочувствие подводит и вроде как пора выходить на сцену, а настроение не самое лучшее. Но как только начинают звучать первые аккорды, когда мы слышим первый одобрительный отклик от аудитории, так сразу все посторонние мысли уходят и начинается музыкальный праздник. Бывали у нас концерты под проливным дождем, но они тоже были по-своему классными и необычными. Не помню ни одного нашего концерта, который я бы мог назвать откровенно плохим. А вот лучших было очень много. Опять же, вышеназванные юбилейные концерты в столицах», - отметил музыкант.
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Говоря о планах на лето, Бугаев признался, что хочется отправиться в путешествие по России.

«Мы уже открыли свой летний сезон концертами в Самаре и Москве. Впереди еще несколько ярких фестивалей с нашим участием, на которые, пользуясь случаем, всех с радостью приглашаю! А еще у меня лично планы на это лето - путешествия по России. Во время гастролей мы бываем во многих городах, но часто не хватает времени, чтобы их как следует посмотреть. Вот теперь хочу восполнить эти пробелы и получить как можно больше впечатлений от красот и культуры нашей страны», - заключил музыкант.

Вокалист группы «Гран-КуражЪ» Пётр Елфимов рассказал НСН, что работа над саундтреком к аудиокниге писательницы Наталья Способиной «Прядущая. И не прервётся род» выдалась дотошной и кропотливой, однако результатом остались довольны все. Артист также заявил о желании выступить в будущем композитором саундтреков к аудиокниге.

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ФОТО: Александра Гордеева
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