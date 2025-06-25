Мюзикл «Вальс-бостон» по хитам Розенбаума создавали восемь месяцев
Режиссер Михаил Миронов сообщил НСН, что при подготовке сценария творческой команде необходимо было отслушать все песни Александра Розенбаума, составив единую историю.
Режиссер мюзикла «Вальс-Бостон» по хитам Александра Розенбаума Михаил Миронов рассказал специальному корреспонденту НСН, что создание спектакля сродни детективной работе, уточнив, что на написание сценария потребовалось восемь месяцев.
Премьера мюзикла состоится в Театре Эстрады 6 сентября. Постановка перенесет зрителей в Ростов-на-Дону 1920-х годов и представит историю о любви, крепкой мужской дружбе, преемственности поколений и о том, что каждый из нас достоин второго шанса. Миронов заявил, что зритель услышит 23 песни Розенбаума.
«С первой нашей встречи с Александром Яковлевичем, на которой я ему в двух словах обрисовал, о чем хочу делать историю, до финального драфта прошло месяцев восемь. Это достаточно большая история, исследовательская детективная работа. Александр Яковлевич очень плодовитый, у него под 500 песен. Нужно было все переслушать, составить из этого историю. Также нужно было придумать музыкальное решение и все делать параллельно. Не было, как в кино: в начале сценарий, а потом производство. Предстоит осенний прокат, сентябрь, октябрь, ноябрь, есть несколько гипотез, что будет дальше, сейчас нужно создать спектакль. Одна из гипотез допускает гастроли по городам России, все возможно, но шаг за шагом», - рассказал собеседник НСН.
Как отметил в рамках пресс-конференции, посвященной постановке, композитор Евгений Загот, песни Розенбаума знакомы широкому зрителю в гитарном звучании и авторском тембре голоса, что ставило сложную задачу перед создателями мюзикла.
«Я сразу начал смотреть, какие каверы на песни Розенбаума существуют, но, к сожалению, не нашел ничего, что лично мне бы попало в душу. Мы начали понимать, что в этом достаточно серьезная западня, встать рядом с такой планетой, как Розенбаум, очень трудно. На помощь пришел музыкальный театр, в нем крайне важно, чтобы все песни возникали по поводу, продолжали драматические линии. Если все драматические линии придуманы правильно, и песня в правильном месте, то вопрос аранжировок и звучания приходит сам собой. Есть музыка и текст, есть сценарная режиссерская задача, дальше нужно просто понять место встречи этих двух векторов, сделать так, чтобы действие слилось с музыкой», - пояснил он.
В свою очередь Александр Яцко, который исполнит в мюзикле одну из ролей, сообщил, что участие в проекте стало для него настоящим испытанием.
«Я считаю возможность быть исполнителем одной из главных ролей, альтер эго автора большой привилегией непонятно как заслуженной. Розенбаум – бренд, тут ничего не надо объяснять. Я артист драматического театра и никогда не работал в режиме ежедневного исполнения. Надеюсь с честью пройти этот вызов. Здесь лучше всех Александр Яковлевич, очень подходит эпиграф, который Булгаков взял для прессы "Кабала святош": "Для его славы ничего не нужно, он нужен для нашей славы"», - сказал он.
Как рассказал «Радиоточке НСН» народный артист России Александр Розенбаум, у него были правки к сценарию мюзикла после первого прочтения. В дальнейшем он также будет принимать активное участие, выдвигая предложение, при этом исполнитель подчеркнул, что доверяет команде проекта.
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