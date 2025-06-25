Премьера мюзикла состоится в Театре Эстрады 6 сентября. Постановка перенесет зрителей в Ростов-на-Дону 1920-х годов и представит историю о любви, крепкой мужской дружбе, преемственности поколений и о том, что каждый из нас достоин второго шанса. Миронов заявил, что зритель услышит 23 песни Розенбаума.

«С первой нашей встречи с Александром Яковлевичем, на которой я ему в двух словах обрисовал, о чем хочу делать историю, до финального драфта прошло месяцев восемь. Это достаточно большая история, исследовательская детективная работа. Александр Яковлевич очень плодовитый, у него под 500 песен. Нужно было все переслушать, составить из этого историю. Также нужно было придумать музыкальное решение и все делать параллельно. Не было, как в кино: в начале сценарий, а потом производство. Предстоит осенний прокат, сентябрь, октябрь, ноябрь, есть несколько гипотез, что будет дальше, сейчас нужно создать спектакль. Одна из гипотез допускает гастроли по городам России, все возможно, но шаг за шагом», - рассказал собеседник НСН.

Как отметил в рамках пресс-конференции, посвященной постановке, композитор Евгений Загот, песни Розенбаума знакомы широкому зрителю в гитарном звучании и авторском тембре голоса, что ставило сложную задачу перед создателями мюзикла.

«Я сразу начал смотреть, какие каверы на песни Розенбаума существуют, но, к сожалению, не нашел ничего, что лично мне бы попало в душу. Мы начали понимать, что в этом достаточно серьезная западня, встать рядом с такой планетой, как Розенбаум, очень трудно. На помощь пришел музыкальный театр, в нем крайне важно, чтобы все песни возникали по поводу, продолжали драматические линии. Если все драматические линии придуманы правильно, и песня в правильном месте, то вопрос аранжировок и звучания приходит сам собой. Есть музыка и текст, есть сценарная режиссерская задача, дальше нужно просто понять место встречи этих двух векторов, сделать так, чтобы действие слилось с музыкой», - пояснил он.