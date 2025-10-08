Политолог допустил отставку Макрона при массовых протестах во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон может подать в отставку, если на улицы выйдет не менее 1% населения страны, заявил в беседе с aif.ru политолог-европеист Вадим Трухачев.
Эксперт напомнил, что протесты во Франции происходят регулярно и являются частью политической культуры страны. По его словам, демонстрации численностью около 100 тысяч человек считаются обычным явлением и не оказывают значительного влияния на власть. Однако, отметил он, массовые выступления с участием примерно 700 тысяч человек (то есть около 1% граждан) могли бы привести к серьезным политическим последствиям.
Трухачев отметио, что добиться отставки президента парламентским путем оппозиции не удастся, поскольку у нее недостаточно голосов для выражения вотума недоверия даже в случае объединения.
Ранее французская оппозиция потребовала отставки Макрона после ухода с поста премьера Себастьена Лекорню, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Извиняться не будет!»: Предстоящую встречу Путина с Алиевым сравнили с Аляской
- Ключевые темы выборов в Госдуму определит общая политическая повестка
- Политолог допустил отставку Макрона при массовых протестах во Франции
- Россиянам рассказали, для каких авто сейчас труднее всего найти запчасти
- Миронов предупредил о росте цен из-за идеи ввести НДС на зарубежные товары
- «До последней минуты!»: Борис Любимов рассказал о дружбе с театроведом Бартошевичем
- Депутата АдГ исключили за участие в конференции антиглобалистов в Петербурге
- Цена выживаемости: Сколько должен стоить билет в кино
- В Госдуме предупредили о риске утечки данных при продаже смартфона
- Скончался театровед Алексей Бартошевич
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru