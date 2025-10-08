Политолог допустил отставку Макрона при массовых протестах во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон может подать в отставку, если на улицы выйдет не менее 1% населения страны, заявил в беседе с aif.ru политолог-европеист Вадим Трухачев.

Эксперт напомнил, что протесты во Франции происходят регулярно и являются частью политической культуры страны. По его словам, демонстрации численностью около 100 тысяч человек считаются обычным явлением и не оказывают значительного влияния на власть. Однако, отметил он, массовые выступления с участием примерно 700 тысяч человек (то есть около 1% граждан) могли бы привести к серьезным политическим последствиям.