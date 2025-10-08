Политолог допустил отставку Макрона при массовых протестах во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон может подать в отставку, если на улицы выйдет не менее 1% населения страны, заявил в беседе с aif.ru политолог-европеист Вадим Трухачев.

Эксперт напомнил, что протесты во Франции происходят регулярно и являются частью политической культуры страны. По его словам, демонстрации численностью около 100 тысяч человек считаются обычным явлением и не оказывают значительного влияния на власть. Однако, отметил он, массовые выступления с участием примерно 700 тысяч человек (то есть около 1% граждан) могли бы привести к серьезным политическим последствиям.

Захарова пошутила, что Макрона «доконал теневой флот»

Трухачев отметио, что добиться отставки президента парламентским путем оппозиции не удастся, поскольку у нее недостаточно голосов для выражения вотума недоверия даже в случае объединения.

Ранее французская оппозиция потребовала отставки Макрона после ухода с поста премьера Себастьена Лекорню, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС/EPA
ТЕГИ:ОтставкаФранцияЭммануэль Макрон

Горячие новости

Все новости

партнеры