Алексей Бартошевич являлся крупнейшим российским театроведом, как минимум, последних 60 лет, его обожали студенты ГИТИСа, а друзья ценили за остроумие и доброжелательность, заявил в интервью НСН ректор Высшего театрального училища имени Щепкина, профессор, театровед Борис Любимов.

Вечером 8 октября стало известно, что в возрасте 85 лет скончался театровед Алексей Бартошевич, который считался одним из крупнейших специалистов по творчеству Шекспира. Любимов отметил, что дружил с Бартошевичем и созванивался с ним каждый день.