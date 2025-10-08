«До последней минуты!»: Борис Любимов рассказал о дружбе с театроведом Бартошевичем
Алексей Бартошевич пленял студентов и друзей юмором и обаянием, а не только знаниями, сказал в эфире НСН Борис Любимов, отметив, что за три дня до смерти его друг приезжал «попрощаться».
Алексей Бартошевич являлся крупнейшим российским театроведом, как минимум, последних 60 лет, его обожали студенты ГИТИСа, а друзья ценили за остроумие и доброжелательность, заявил в интервью НСН ректор Высшего театрального училища имени Щепкина, профессор, театровед Борис Любимов.
Вечером 8 октября стало известно, что в возрасте 85 лет скончался театровед Алексей Бартошевич, который считался одним из крупнейших специалистов по творчеству Шекспира. Любимов отметил, что дружил с Бартошевичем и созванивался с ним каждый день.
«Он не просто крупная, а самая крупная фигура в нашей области. Это крупнейший театровед, как минимум, последних 60 лет, в которые мне посчастливилось быть с ним близким. Он мой друг с 1965-го года, а знакомы мы были с 1964-го. Он был человеком необыкновенно остроумным, причем шутившим, но никогда не закатывавшимся смехом от собственных шуток. Он всегда шутил очень серьезно, так, что смеялись все остальные, а он только потом, когда все отсмеются. Он был человеком необыкновенно доброжелательным, с потрясающим обаянием, заразительностью, которой пленялись студенты, да и вообще весь театральный мир. Он не просто крупный ученый, а абсолютно человек театра. Такого больше нет. Это кусок моего сердца, последний год я звонил ему каждый день, и он радовался этим звонкам. Очень важно отметить, что он до последней минуты старался остаться на ногах. Последний раз я его видел три дня назад. Он приезжал в институт, и я на него даже рычал, хотя я младше: "Ну зачем ты приехал? Тебе плохо, больно? Останься дома". На самом деле он с нами прощался, он хотел с нами увидеться», - отметил Любимов.
Он также рассказал об уникальности Бартошевича.
«Можно с полной уверенностью сказать, что в ближайшие годы ему замены не будет. Мы его знаем, как знатока Шекспира, знатока зарубежного и отечественного театра, как человека, немало занимавшегося общественной деятельностью, мне кажется, самое главное, что в нем было - это его общение со студентами ГИТИСа, в который он поступил в 1957 году и больше из этого института никуда не уходил. Он прослужил этому институту 68 лет. Так, как обожали его студенты, они не обожали никого, и никого уже, думаю, в ближайшие годы обожать не будут», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, ректор ГИТИСа Григорий Заславский сказал НСН, что Бартошевич был «огромной и ни с кем не сравнимой фигурой».
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин отметил, что именно Бартошевич увлек его театром.
«Алексей Бартошевич - один из тех людей, кто увлек меня театром. Его программа «Наблюдатель» была из тех, которые я старался не пропускать. Рассказы Бартошевича о своей семье, о МХАТе, о театре времен Шекспира завораживали. Он создавал прекрасный и иллюзорный мир театра, в который непременно хотелось попасть и посвятить ему, как и Бартошевич, всю свою жизнь без остатка», - подчеркнул эксперт.
3 октября стало известно, что в возрасте 94 лет скончалась Народная артистка РФ, старейшая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
