Экспортеры сократили продажи валюты в сентябре на 21%

Крупнейшие российские экспортеры в сентябре уменьшили чистые продажи иностранной валюты на 21% по сравнению с августом. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном Банком России.

Согласно данным регулятора, 29 компаний реализовали на рынке валюту на сумму около $4,9 миллиардов, отмечает RT.

СМИ: Власти сократят экспорт дизеля для производителей

В Центробанке пояснили, что сокращение объемов связано со снижением мировых цен на нефть, а также с увеличением доли рублевой выручки в экспортных расчетах.

Помимо этого, ряд компаний накапливал иностранную валюту для исполнения обязательств перед банками, что также повлияло на объем продаж, передает «Радиоточка НСН».

