Экспортеры сократили продажи валюты в сентябре на 21%

Крупнейшие российские экспортеры в сентябре уменьшили чистые продажи иностранной валюты на 21% по сравнению с августом. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном Банком России.

Согласно данным регулятора, 29 компаний реализовали на рынке валюту на сумму около $4,9 миллиардов, отмечает RT.