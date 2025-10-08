Экспортеры сократили продажи валюты в сентябре на 21%
Крупнейшие российские экспортеры в сентябре уменьшили чистые продажи иностранной валюты на 21% по сравнению с августом. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном Банком России.
Согласно данным регулятора, 29 компаний реализовали на рынке валюту на сумму около $4,9 миллиардов, отмечает RT.
В Центробанке пояснили, что сокращение объемов связано со снижением мировых цен на нефть, а также с увеличением доли рублевой выручки в экспортных расчетах.
Помимо этого, ряд компаний накапливал иностранную валюту для исполнения обязательств перед банками, что также повлияло на объем продаж, передает «Радиоточка НСН».
