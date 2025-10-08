Миронов предупредил о росте цен из-за идеи ввести НДС на зарубежные товары

Планы Минфина обложить налогом на добавленную стоимость зарубежные товары, покупаемые через маркетплейсы, приведут к росту цен и лишат россиян возможности экономить. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он отметил, что маркетплейсы не понесут убытков, поскольку продавцы просто включат новый налог в стоимость товаров, переложив расходы на покупателей. При этом, напомнил политик, россияне уже платят пошлины на ввоз иностранных товаров, а после введения НДС сэкономить на покупках станет еще труднее.