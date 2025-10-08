Миронов предупредил о росте цен из-за идеи ввести НДС на зарубежные товары
Планы Минфина обложить налогом на добавленную стоимость зарубежные товары, покупаемые через маркетплейсы, приведут к росту цен и лишат россиян возможности экономить. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Он отметил, что маркетплейсы не понесут убытков, поскольку продавцы просто включат новый налог в стоимость товаров, переложив расходы на покупателей. При этом, напомнил политик, россияне уже платят пошлины на ввоз иностранных товаров, а после введения НДС сэкономить на покупках станет еще труднее.
Миронов добавил, что при постоянной инфляции и возможном повышении общего уровня НДС до 22% цены вырастут «абсолютно на все». Он подчеркнул, что поддержка отечественных производителей не должна осуществляться «через удары по кошелькам граждан», поскольку и российские компании вслед за импортерами обычно повышают цены.
Политик призвал правительство отказаться от шагов, которые могут ускорить рост инфляции и сделать товары дороже, и отложить такие решения «до лучших времен», передает «Радиоточка НСН».
