Депутата АдГ исключили за участие в конференции антиглобалистов в Петербурге
Фракция партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Гамбурге исключила депутата Роберта Риша из своих рядов из-за участия в конференции международной лиги антиглобалистов, прошедшей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на решение фракции.
Как отмечает издание, 41-летний политик не согласовал поездку с партийным руководством, нарушив внутренние правила, отмечает RT.
В региональном отделении АдГ заявили, что мероприятие в Петербурге противоречит принципам партии. Кроме того, начата процедура исключения Риша и из самой партии.
Сам депутат утверждает, что поездка носила частный характер, а на конференцию он попал случайно, сопровождая знакомую из Санкт-Петербурга. По его словам, он не был осведомлен о программе и участниках форума, но согласился выступить, подчеркнув «необходимость мира в Европе» и выразив тревогу из-за расширения конфликта на континенте, передает «Радиоточка НСН».
