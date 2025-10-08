Депутата АдГ исключили за участие в конференции антиглобалистов в Петербурге

Фракция партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Гамбурге исключила депутата Роберта Риша из своих рядов из-за участия в конференции международной лиги антиглобалистов, прошедшей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на решение фракции.

Как отмечает издание, 41-летний политик не согласовал поездку с партийным руководством, нарушив внутренние правила, отмечает RT.