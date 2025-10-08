Ключевые темы выборов в Госдуму определит общая политическая повестка

Политтехнолог Сергей Маркелов считает, что выборы в Госдуму IX созыва в 2026 году будут проходить в условиях сформировавшегося политического поля, где партиям придется встраивать свои программы в уже заданную федеральную повестку. В разговоре с «ФедералПресс» он отметил, что информационная среда и общие запросы общества станут определяющими для всех участников кампании.

По словам эксперта, политические программы партий будут строиться вокруг пяти ключевых смысловых линий: историко-патриотической, поддержки президента и СВО, социальной политики, роли государства в жизни граждан и адаптации федеральных тем под региональные проблемы.