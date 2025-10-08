Ключевые темы выборов в Госдуму определит общая политическая повестка

Политтехнолог Сергей Маркелов считает, что выборы в Госдуму IX созыва в 2026 году будут проходить в условиях сформировавшегося политического поля, где партиям придется встраивать свои программы в уже заданную федеральную повестку. В разговоре с «ФедералПресс» он отметил, что информационная среда и общие запросы общества станут определяющими для всех участников кампании.

По словам эксперта, политические программы партий будут строиться вокруг пяти ключевых смысловых линий: историко-патриотической, поддержки президента и СВО, социальной политики, роли государства в жизни граждан и адаптации федеральных тем под региональные проблемы.

Выборы выявили недовольство властями на Камчатке и в Свердловской области

Маркелов подчеркнул, что основной задачей кандидатов станет способность донести до избирателей конкретные решения — от поддержки ветеранов до борьбы с коррупцией на местах.

Почти месяц назад ЦИК дал старт подготовке к федеральным выборам, которые пройдут в сентябре 2026 года. Без сбора подписей в кампании смогут участвовать 12 партий, включая «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию — За правду», «Новых людей» и другие. Политические силы уже обновляют программы и готовят списки кандидатов, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
ТЕГИ:ВыборыГосдума

