В Липецке обезвредили фрагменты упавшего дрона

В Липецке завершены работы по обезвреживанию фрагментов беспилотника, упавшего на улице Буденного. Об этом сообщил глава города Роман Ченцов.

По его словам, угрозы для жителей больше нет, эвакуированные могут вернуться домой, отмечает RT.

Саперы обезвредили обломки и предотвратили их возможную детонацию. Поврежденный дом восстановят в кратчайшие сроки — профильным службам уже даны необходимые поручения.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что взрывоопасные обломки БПЛА были обнаружены на месте падения. Он также сообщил о повреждении автомобиля и остекления частного дома в Ельце в результате атак украинских беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: МЧС России
