«Обезображен войной»: Павел Табаков о роли в спектакле «Зеркало»

В пьесе по рассказу немецкого писателя Генриха Бёлля актеру Павлу Табакову пришлось сыграть циничного бунтаря.

В столичном пространстве «Внутри» 13 и 14 марта прошли премьерные показы детективного кабаре «Зеркало» по мотивам рассказа Генриха Белля «Молчание доктора Мурке». Режиссер спектакля – Савва Савельев, он же исполняет одну из двух ролей, вторая – у Павла Табакова.

Актер Павел Табаков рассказал спецкору НСН, побывавшему накануне на премьерном показе, о совместной работе с Саввой Савельевым.

«Мы давно знакомы. Савва как-то мне написал, предложил поработать и прислал материал. Мне нравится то, что он делал и делает. И, слава Богу, мы сегодня "премьеримся" второй раз. О чем эта пьеса, пусть расскажет Савва – он режиссер, он понимает в тонкостях артиста, они должны талантливо выдавать то, какую в них закладывают задачу. Для меня это не работа, мне приятно быть участником этого действия. Мне хочется выходить на сцену с этим материалом. Почему? Тут сложно выделить что-то одно. Мне интересна пикировка персонажей с достаточно непростой судьбой. Много каких-то именно актерских моментов», - отметил он.

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Табаков добавил, что его герой имеет непростой характер и признался, что давать оценку словам и поступкам персонажа придется зрителю.

«Я, если честно, смотрю на всех своих персонажей немножко со стороны. Я их не оправдываю, не защищаю, потому что они - это не я. Есть персонаж, которого надо сыграть, а оправдывать его должен зритель, мне так кажется. Он молодой парень, с непростой судьбой, он циничен, он обезображен войной, и он этого не скрывает. Он чувствует, что наступает как бы «его время». Он хочет брать то, что может брать. Да, иногда его слова и поступки могут расходиться, но мне кажется, это свойственно всем молодым людям, которые верят в то, что это их век и мир принадлежит им», - заключил актер.

Действие рассказа Генриха Бёлля происходит в 1965 году в Мюнхене, где «через 20 лет после окончания войны судьба сводит юного бунтаря с профессором искусствоведения». Писатель показывает влияние СМИ на общество, поднимая острые вопросы об истине и морали.

Спектакль «Зеркало» продолжает исследовать тему памяти и того, как настоящее влияет на прошлое. Режиссер Савва Савельев отметил в интервью НСН, что эту пьесу он вынашивал около 10 лет.

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ФОТО: НСН / Михаил Синтин
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