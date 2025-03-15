«Обезображен войной»: Павел Табаков о роли в спектакле «Зеркало»

В столичном пространстве «Внутри» 13 и 14 марта прошли премьерные показы детективного кабаре «Зеркало» по мотивам рассказа Генриха Белля «Молчание доктора Мурке». Режиссер спектакля – Савва Савельев, он же исполняет одну из двух ролей, вторая – у Павла Табакова.

Актер Павел Табаков рассказал спецкору НСН, побывавшему накануне на премьерном показе, о совместной работе с Саввой Савельевым.

«Мы давно знакомы. Савва как-то мне написал, предложил поработать и прислал материал. Мне нравится то, что он делал и делает. И, слава Богу, мы сегодня "премьеримся" второй раз. О чем эта пьеса, пусть расскажет Савва – он режиссер, он понимает в тонкостях артиста, они должны талантливо выдавать то, какую в них закладывают задачу. Для меня это не работа, мне приятно быть участником этого действия. Мне хочется выходить на сцену с этим материалом. Почему? Тут сложно выделить что-то одно. Мне интересна пикировка персонажей с достаточно непростой судьбой. Много каких-то именно актерских моментов», - отметил он.