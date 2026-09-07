Следствие ведет ИИ: Что решит проблему дефицита кадров в МВД
Сейчас следователи завалены работой, людей не хватает, но зачастую сотрудники увольняются не из-за зарплаты, заявил НСН Михаил Пашкин.
Искусственный интеллект поможет решить проблему дефицита кадров в МВД, так как возьмет на себя выполнение рутинных задач, заявил глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин в разговоре с НСН.
Ученые Президентской академии разработали интеллектуальную систему «ИИ-помощник участкового», которая может взять на себя рутинные задачи по подготовке процессуальных документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Пашкин раскрыл, какая помощь была бы полезна сотрудникам МВД в целом.
«Если участковый пройдет небольшой курс для обучения, ИИ-помощник может положительно сказаться на его работе. Если, например, он будет голосом что-то говорить, а это будет преобразовываться в тексты, документы, будет полезно. Например, участковый может надиктовать, по какому адресу он сегодня был, с кем беседовал, что проверял. ИИ может сам делать справку об этом, отправить в нужное учреждение. Сам процесс в таком случае будет упрощен, скорость такой проверки увеличится. Если бы было так, было бы идеально», - отметил он.
По его словам, ИИ мог бы помочь не только участковым, но и следователям.
«В какой-то мере это помогло бы решить проблему дефицита кадров. Что касается, оперативных работников и следователей, там немного сложнее. Но все равно, например, приехала группа на место преступления, надиктовала все на телефон с ИИ, в это же время это все печатается, протокол, понятые расписались при необходимости. Все было бы быстро и четко, плюс уже невозможно было бы что-то подделать, сразу есть документ и фотографии с места преступления, сразу все вносится во все базы данных. Я думаю, к этому скоро все придет. Сейчас следователи завалены работой, людей не хватает. ИИ поможет, конечно, но должны быть хорошие руководители, потому что зачастую дело даже не в зарплате», - добавил собеседник НСН.
Участковые сегодня тратят на бумажные вопросы до 90% рабочего времени, однако цифровизация вряд ли возможна в современных реалиях, заявил в беседе с НСН глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.
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