«Если участковый пройдет небольшой курс для обучения, ИИ-помощник может положительно сказаться на его работе. Если, например, он будет голосом что-то говорить, а это будет преобразовываться в тексты, документы, будет полезно. Например, участковый может надиктовать, по какому адресу он сегодня был, с кем беседовал, что проверял. ИИ может сам делать справку об этом, отправить в нужное учреждение. Сам процесс в таком случае будет упрощен, скорость такой проверки увеличится. Если бы было так, было бы идеально», - отметил он.

По его словам, ИИ мог бы помочь не только участковым, но и следователям.

«В какой-то мере это помогло бы решить проблему дефицита кадров. Что касается, оперативных работников и следователей, там немного сложнее. Но все равно, например, приехала группа на место преступления, надиктовала все на телефон с ИИ, в это же время это все печатается, протокол, понятые расписались при необходимости. Все было бы быстро и четко, плюс уже невозможно было бы что-то подделать, сразу есть документ и фотографии с места преступления, сразу все вносится во все базы данных. Я думаю, к этому скоро все придет. Сейчас следователи завалены работой, людей не хватает. ИИ поможет, конечно, но должны быть хорошие руководители, потому что зачастую дело даже не в зарплате», - добавил собеседник НСН.

Участковые сегодня тратят на бумажные вопросы до 90% рабочего времени, однако цифровизация вряд ли возможна в современных реалиях, заявил в беседе с НСН глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.

