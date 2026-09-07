«Кофеин вызывает именно бессонницу, если пить его в количестве четырех напитков и более. Биохимически кофеин конкурент рецепторов аденозина в нервной системе. Аденозин накапливается к концу суток и вызывает сонливость, а кофеин просто блокирует все рецепторы, сонливость не вызывается. Кофеин не сам бодрит, он просто маскирует это состояние, забивает рецепторы. Это вызывает выброс дофамина и адреналина. Это негативно влияет и на качество сна, и на его продолжительность», - объяснила она.

По ее словам, нельзя переборщить с кофе, так как для организма это может быть летальный исход.

«Если пить много кофе, может вообще наступить летальный исход, есть смертельная доза. Безопасная доза – это 400 миллиграммов в сутки, это всего три-четыре чашки, но выпить их нужно до 18 часов вечера желательно. Дальше уже может возникнуть передозировка, смертельный исход возможен из-за аритмии, тахикардии. Лучше всего пить кофе за шесть-восемь часов до сна. Если вы ложитесь раньше, кофе можно пить в 16 часов. Пить больше четырех часов кофе точно не стоит, это чревато большими проблемами», - предупредила врач.

Ранее доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с НСН назвал вредной рекомендацию пить пять чашек кофе в день.

