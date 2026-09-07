Россия не собирается пугать Германию и превращать сегодняшнюю конфронтацию в серьезный конфликт, а лишь зеркально отвечает на ее шаги, объяснил в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

МИД РФ сообщил 7 сентября, что в ответ на недружественные действия властей Германии Россия отозвала согласие на функционирование Генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге. Также будет прекращена деятельности Немецких культурных центров Гёте в России. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров назвал действия Берлина началом «настоящей войны», напомнив, что было перед началом Второй мировой войны. Чепа объяснил такие действия Москвы.