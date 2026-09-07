«Если ястребы не озвереют!»: В Госдуме объяснили ответ России Германии
Впереди светит мирное небо, а осенью не будет никакой мобилизации, сказал в эфире НСН Алексей Чепа, объяснив, зачем Россия напоминает Германии про историю.
Россия не собирается пугать Германию и превращать сегодняшнюю конфронтацию в серьезный конфликт, а лишь зеркально отвечает на ее шаги, объяснил в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
МИД РФ сообщил 7 сентября, что в ответ на недружественные действия властей Германии Россия отозвала согласие на функционирование Генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге. Также будет прекращена деятельности Немецких культурных центров Гёте в России. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров назвал действия Берлина началом «настоящей войны», напомнив, что было перед началом Второй мировой войны. Чепа объяснил такие действия Москвы.
«Когда немцы сделали недружественный шаг в нашу сторону, мы, естественно, зеркально ответили и на закрытие Русского дома, и на действия в отношении нашей консульской службы. Это абсолютно нормально, и так будет в дальнейшем. Мы не пытаемся никого напугать, нам это не надо. Мы напоминаем историю, как это было в 1937 и 1933 году. Мы предупреждаем: смотрите, к чему может привести ваша недальновидная политика, не забывайте историю. Я хочу успокоить наш народ. В ближайшее время мы перейдем к обсуждению мирного соглашения (с Украиной - прим. НСН). Осенью не будет мобилизации, которой пытаются людей запугать. Если не озвереют некие европейские ястребы, впереди светит мирное небо», - подчеркнул парламентарий.
По мнению Чепы, отношения Москвы с Берлином скоро улучшатся на фоне победы на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).
«Вчера в одной из восточных земель прошли выборы, на которых победила АдГ. Вместе с Сарой Вагенкнехт они создают блок и новое правительство (в этом регионе – прим. НСН) и уже сказали, что будут выступать за отмену санкций и за восстановление отношений с Россией. Большинство немцев поддерживает именно эту партию, "Альтернативу для Германии". Народ выражает совсем иное мнение, чем Мерц (канцлер ФРГ Фридрих Мерц - прим.НСН), поэтому в ближайшее время отношения с Германией будут улучшаться. Выборы во Франции тоже покажут недовольство народа существующей экономической ситуацией в стране. Я думаю, что палитра европейской политики будет меняться. Это говорит о том, что все равно мир идет к окончанию войны», - заключил собеседник НСН.
Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль ранее заявил, что Германия закроет генконсульство России в Бонне и расторгнет договор, касающийся деятельности Русского дома в Берлине. Кроме того, власти ФРГ обвинили Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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