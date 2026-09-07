Фицо призвал ФРГ не развязывать войну с Россией из-за победы АдГ
Победа партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт не должна подтолкнуть немецкие власти к идее войны с Россией. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает RT.
Словацкий лидер выразил пожелание, чтобы результаты региональных выборов не привели к предложению военного конфликта с Россией как способу замаскировать поражение правящих партий. Фицо призвал объективно воспринимать победу АдГ как суверенное решение избирателей независимого государства и не трактовать его как конец демократии.
Премьер-министр также вспомнил крылатое выражение, отметив, что «Германия не совершает мелких ошибок». Он подчеркнул необходимость уважительного отношения к волеизъявлению граждан суверенной страны вне зависимости от политических предпочтений.
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН ранее подчеркнул, что правящая элита в Германии будет делать все, чтобы партия АдГ не смогла формировать правительство в федеральной земле Саксония-Анхальт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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