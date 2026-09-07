Победа партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт не должна подтолкнуть немецкие власти к идее войны с Россией. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает RT.

Словацкий лидер выразил пожелание, чтобы результаты региональных выборов не привели к предложению военного конфликта с Россией как способу замаскировать поражение правящих партий. Фицо призвал объективно воспринимать победу АдГ как суверенное решение избирателей независимого государства и не трактовать его как конец демократии.