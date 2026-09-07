Минобороны РФ: Силы ПВО сбили 32 украинских БПЛА за день

Отражение атаки осуществлялось в течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени, уточнили в пресс-службе военного ведомства.

Беспилотники были перехвачены над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской областей и Пермского края. Кроме того, средства ПВО успешно сбили дроны над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Утром 7 сентября в Минобороны сообщали, что над регионами России за минувшую ночь было сбито 306 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

