Минобороны РФ: Силы ПВО сбили 32 украинских БПЛА за день
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа за двенадцать часов над семью регионами. Об этом сообщает RT со ссылкой на сводку Минобороны РФ.
Отражение атаки осуществлялось в течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени, уточнили в пресс-службе военного ведомства.
Беспилотники были перехвачены над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской областей и Пермского края. Кроме того, средства ПВО успешно сбили дроны над Республикой Крым и акваторией Черного моря.
Утром 7 сентября в Минобороны сообщали, что над регионами России за минувшую ночь было сбито 306 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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