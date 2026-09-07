Лавров в шутку упрекнул ректора МГИМО в цензуре гимна вуза
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутливой форме упрекнул ректора МГИМО Анатолия Торкунова в цензуре университетского гимна. Соответствующее заявление дипломат сделал 7 сентября на торжественном мероприятии, посвященном началу учебного года, передает РЕН ТВ.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в гимне присутствует еще пара куплетов, однако второй из них не прозвучал на линейке. По словам Лаврова, дотошная цензура ректората усмотрела в нем намек на то, что студенты не лишены небольших шалостей. Министр призвал руководство вуза в следующий раз сохранить хотя бы второй куплет из трех существующих.
Гимн МГИМО был написан лично Лавровым. На торжественном мероприятии прозвучал только первый куплет произведения, тогда как остальные части песни остались за рамками официальной программы.
Ранее песня «Взлетаем на грозу» на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой вышла на стримингах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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