Российские саперы рассказали про снаряд, пробивающий бетонные стены

Военнослужащие группировки войск «Центр» сообщили об оснащении беспилотников дополнительными кумулятивными зарядами для поражения укрепленных позиций противника. Данные боеприпасы способны пробивать бетонные перекрытия укрытий, что позволяет уничтожать живую силу внутри зданий, сообщает РЕН ТВ.

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Саперы разработали специальные боеприпасы для беспилотных аппаратов, которые гарантированно пробивают бетонные основания зданий. Военные инженеры добавляют к основному заряду около одного килограмма взрывчатого вещества в виде гексогена или тротила.

«Данный снаряд очень хорошо разносит здания, стены», – оценил новые боеприпас сапер с позывным Трактор.

Высокая эффективность снаряда обусловлена способностью кумулятивного заряда создавать проход в заграждении, после чего основной взрыв обрушивает ослабленную стену. Расчеты группировки «Центр» поднимают в воздух около шести дронов в день, которые работают по плотной застройке в Доброполье.

Ранее западные СМИ сообщили, что новые российские ракеты «Бандероль» заблокировали украинские черноморские порты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Станислав Красильников
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