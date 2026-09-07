Саперы разработали специальные боеприпасы для беспилотных аппаратов, которые гарантированно пробивают бетонные основания зданий. Военные инженеры добавляют к основному заряду около одного килограмма взрывчатого вещества в виде гексогена или тротила.

«Данный снаряд очень хорошо разносит здания, стены», – оценил новые боеприпас сапер с позывным Трактор.

Высокая эффективность снаряда обусловлена способностью кумулятивного заряда создавать проход в заграждении, после чего основной взрыв обрушивает ослабленную стену. Расчеты группировки «Центр» поднимают в воздух около шести дронов в день, которые работают по плотной застройке в Доброполье.

Ранее западные СМИ сообщили, что новые российские ракеты «Бандероль» заблокировали украинские черноморские порты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

