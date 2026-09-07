В России разработают единую систему оплаты труда медработников
Власти намерены унифицировать подход к оплате труда медицинских специалистов к концу 2026 года. Председатель Профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников сообщил «Ведомостям», что практическое внедрение новой системы запланировано на начало 2027 года.
Сейчас принципы формирования дохода медиков в разных регионах России существенно расходятся. В некоторых субъектах правила устанавливают сами клиники, из-за чего оплата за идентичную работу может отличаться в несколько раз.
Новые нормы закрепят обязательную долю оклада на уровне не ниже 50% от общего заработка. На премиальную часть отводится не более оставшейся половины, тогда как сегодня во многих территориях основную часть дохода составляют переменные премии, которые могут быть урезаны в любой момент.
На данный момент самые скромные заработки фиксируются в Южном федеральном округе, а также в Центральной России и Поволжье. Более высокий доход получают специалисты на Севере и Дальнем Востоке благодаря районным коэффициентам и надбавкам за удаленность территорий.
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН ранее рассказал, как вывести врачебные ошибки из-под уголовного преследования.
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