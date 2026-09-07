«У нас сейчас отпуск, поэтому прекращение теневого проката на государственном уровне ни с кем не обсуждалось. Госдума в отпуске, мы все в регионах. Возможно, этот вопрос уже обсуждался в Минкультуры, но это не ко мне. Я думаю, что ужесточение политики будет, это же нарушение закона, они без прокатного удостоверения показывают иностранные фильмы», - отметила она.

Ранее Елена Драпеко призвала МВД проверить теневой прокат нового «Человека-паука».

