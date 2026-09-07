Драпеко объяснила, почему в России запретят теневой прокат
Елена Драпеко заявила НСН, что пока Госдума в отпуске, но Минкульт, возможно, уже обсуждает ужесточение политики в отношении предсеансовых показов.
Показ иностранных фильмов в российских кинотеатрах без прокатного удостоверения – это нарушение закона, напрашивается ужесточение государственной политики, заявила НСН зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.
Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков рассказал НСН, что практика предсеансового обслуживания может закончиться в российских кинотеатрах в ближайшие 2-3 месяца, а о возвращении официального Голливуда можно не говорить до 1 апреля 2027 года. Драпеко уверена, что это неизбежно.
«У нас сейчас отпуск, поэтому прекращение теневого проката на государственном уровне ни с кем не обсуждалось. Госдума в отпуске, мы все в регионах. Возможно, этот вопрос уже обсуждался в Минкультуры, но это не ко мне. Я думаю, что ужесточение политики будет, это же нарушение закона, они без прокатного удостоверения показывают иностранные фильмы», - отметила она.
Ранее Елена Драпеко призвала МВД проверить теневой прокат нового «Человека-паука».
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