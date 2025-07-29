«Союзмультфильм» проиграл в США суд из-за прав на Чебурашку

Речь идёт о правах на использование в Японии, Китае, США, Канаде и других странах образов таких анимационных персонажей, как Чебурашка, крокодил Гена и Шапокляк. Соглашения на сумму 60 тысяч долларов были заключены в 2016 году, однако позже LaRubInt Corp. выяснила, что по лицензии «Союзмультфильма» в Японии торгует фирма Cheburashka Project LLP.

Иск, поданый в 2018 году в Токийский суд был отклонён, а американский суд спустя семь лет подтвердил действительность лицензионных соглашений, признав, что продажа студией прав на персонажей двум фирмам на одних и тех же территориях является нарушением договора.

В «Союзмультфильме» заявили изданию, что до 2014 года действовало соглашение с японской компанией TV Tokyo Communications Corporation. По истечении этого срока последняя решила, что договор автоматически пролонгируется и передала сублицензию Cheburashka Project LLP. Так как взыскать роялти с японской компании не удалось, LaRubint Corp. решила подать в суд на «Союзмультфильм».

Отмечается, что в 2024 году российские следственные органы заинтересовались действиями подписанта договора со стороны «Союзмультфильма» и неустановленных лиц со стороны LaRubint Corp.

Ранее в «Союзмультфильме» заявили «Радиоточке НСН», что только за 2024 год студия подала более четырёх тысяч исков для защиты своих авторских прав.

